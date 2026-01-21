Misión Banco Mundial destaca estabilidad de la R. Dominicana
Santo Domingo, 20 ene .- Al término de una visita a la República Dominicana, una misión del Directorio del Banco Mundial (BM) destacó este martes la estabilidad y crecimiento sostenido de este país.
Emitió su criterio tras una reunión con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, durante la cual fueron tratados temas relacionados con la agenda de desarrollo del país así como los programas y proyectos que el Banco Mundial impulsa en áreas estratégicas para el crecimiento económico, la inclusión social y el fortalecimiento institucional.
Trabajo “impresionante”
Diana Alarcón, representante del Directorio del Banco Mundial, explicó que durante su permanencia en República Dominicana la delegación recorrió distintos proyectos financiados y apoyados por el BM, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y resultados.
Calificó como «muy impresionante» el trabajo realizado por el Gobierno dominicano para mantener la estabilidad macroeconómica y política, al tiempo que destacó los esfuerzos orientados a sostener el crecimiento económico con reducción de la pobreza y aumento de los salarios, dice un comunicado de la Presidencia de la República.
La información oficial señala que Alarcón destacó además que existen importantes oportunidades para continuar fortaleciendo la cooperación del Banco Mundial con el país, tanto en programas sociales como en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y al sector privado, especialmente en áreas como turismo, energía y banca comercial.
Nivel de crecimiento superior al 5%
De su lado, Marcos Chiliatto, también representante del citado directorio, resaltó que la República Dominicana ha logrado mantener un nivel de crecimiento superior al 5 % durante los últimos 30 años, una hazaña que, aseguró, han alcanzado muy pocos países a nivel mundial.
Indicó que este crecimiento ha sido clave para la reducción de la pobreza, al tiempo que también valoró los avances del país en indicadores sociales, como la reducción del hambre a niveles mínimos en coordinación con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Principales retos
Según el Banco Mundial, los principales retos de este país están vinculados al aumento de la productividad mediante mejoras en sectores como infraestructura, educación y energía, para recuperar las tasas históricas de crecimiento de entre 4 % y 5 %, después de haber registrado un aumento de menos de un 3 % en 2025.
Fuente: EFE
