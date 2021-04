El autogol de Leonel Fernández a Andrés Escobar

EL AUTOR es locutor. Reside en Santo Domingo.

POR ALEXIS RUBIO

Cuando Leonel Fernández decidió formar tienda aparte, después de perder las primarias del 6 de octubre del 2019, lo hacía a sabiendas de que era imposible ganar sin la plataforma del partido morado, pero el fin no era ganar ya, sino llegar a un 5% y poder manejar el dinero de la JCE a su antojo sin los ojos del CP. Por eso no obstante estar inscrito ilegalmente por el partido rojo, hace una juga económica y compra una entelequia partidista para tener una entidad por donde canalizar los votos para ese 5%.

En qué cabeza cabe que tu estando en un partido que tiene en la boleta el tercer puesto quieras ir por uno que queda en el lugar 16…sencillo si cogía el 5% en el PRSC el dinero lo manejaría el Presidente del Partido y no Leonel, esa es la razón de la compra del partido color verde y usa a Quiqui y cree haberle dado un tumbe político y resulta que ahora cuando el mismo pide en un acto del bloque senatorial del FP que se sumen los tres niveles de elección para sacar el promedio, como no le da el 5% pretendido, ahora saca otro algoritmo y dice, eso choca contra el estado de derecho y la democracia.

Ojala no pida otra auditoria forense a las cuentas de la JCE y que no diga que se perdió la cadena de custodia de los votos del 5 de julio pasado, porque esta vez no se saldrá con la suya como sucedió con su derrota en las primarias que luego forzó una inscripción ilegal.

Ya sus manipulaciones no tendrán efectos. En aquel momento conto con su socio del PRM, del cual pretende distanciarse queriendo hacer de principal partido de oposición con cuatro gatos, que en ese momento se limpió las manos como Pilatos porque le convenía su rabieta y marcha del PLD.

Ya la pava, no pone donde ponía, ahora dice que las elecciones no se ganan con dinero, otra manipulación, el siempre gano con el dinero del PLD, sus contribuyente y del Estado. La muestra es y lo desmiente, que se fue y no se pudo llevar ni un 30 % de lo que saco en las primarias. Ahora es una ambulancia política recogiendo heridos, senadores derrotados y otros averiados que por su dominio eterno en sus comarcas no permitían el crecimiento del PLD.

Ahora una avalancha de jóvenes entra al PLD en diferentes Provincias y el Distrito Nacional. Ahora que demuestre su liderazgo sin los chelitos de su otrora plataforma morada y sin los recursos de un Partido mayoritario que otorga por ley La JCE.

Con 67 años y en un mundo político que cambio, no tiene nada que buscar. Seguirá su quimera de querer destruir al PLD, pero no lo lograra porque la gente no es tonta, ya lo están dejando solo como paso en San Juan.

Ha pasado de la post verdad, al auto gol y ahora los números que pidió sumar no le cuadran para su 5%.

of-am

