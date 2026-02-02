El alza de los precios de la canasta familiar

El elevado costo de la canasta familiar continúa golpeando con fuerza los ingresos de la población dominicana. La preocupación ya no se limita a los hogares: incluso sectores del propio gobierno han reconocido la gravedad del problema y buscan alternativas para enfrentar una crisis marcada por el aumento sostenido de los precios, la depreciación del peso y una espiral inflacionaria que, desde 2022, se aceleró de manera significativa.

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la inflación interanual alcanzó niveles cercanos al 8 % en 2022, impulsada principalmente por el alza de los alimentos, los combustibles y la energía. Aunque posteriormente se registró una moderación en la inflación general, los precios de los bienes esenciales no retornaron a sus niveles previos, acumulando incrementos que, en muchos casos, superan el 100 % en apenas cuatro años.

Este escenario mantiene latente el riesgo de protestas sociales que podrían alterar el orden público, una posibilidad que figura en la agenda gubernamental como reflejo del creciente malestar ciudadano.

Antes de plantear soluciones coyunturales, resulta imprescindible analizar con rigor las causas estructurales del problema. Sin embargo, las autoridades no han actuado con la previsión necesaria.

La inflación ha alcanzado un punto crítico, similar al del ahogado que, con el agua en la barbilla, actúa movido por el miedo y la desesperación, adoptando medidas que, lejos de resolver la situación, tienden a agravarla. De ahí la necesidad de que el gobierno del PRM contraste su discurso de “abundancia” con la realidad económica que vive la mayoría de la población.

Un ejemplo de respuestas improvisadas fue la propuesta reciente de un aumento salarial del 20 %, sin especificar con claridad los sectores a los que se aplicaría.

De acuerdo con análisis del Banco Central y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), incrementos salariales desvinculados de aumentos en la productividad pueden generar presiones inflacionarias adicionales. En el caso dominicano, un ajuste generalizado a los salarios mínimos podría elevar los costos de producción, trasladarse a los precios finales y colocar a las micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo de reducir personal, alimentando el desempleo.

Las causas del encarecimiento de la canasta familiar son múltiples. Entre ellas destacan la disminución de la producción agropecuaria en determinados rubros, el aumento de los costos de producción, el encarecimiento de los insumos importados y la depreciación del peso frente al dólar. Según el BCRD, la tasa de cambio tiene un impacto directo en los precios del petróleo y los combustibles, lo que a su vez incide en los costos de la energía eléctrica, el transporte y la distribución de bienes de consumo masivo.

A estos factores se suma el sistema de intermediación comercial. Informes de Pro Consumidor han señalado de manera reiterada que las distorsiones en la cadena de comercialización y la falta de controles efectivos contribuyen a elevar los precios al consumidor final, incluso en productos de producción nacional.

La indignación social es cada vez más evidente. Los ciudadanos, al acudir a supermercados, colmados y mercados, se encuentran con precios en constante aumento, mientras sus ingresos fijos permanecen prácticamente estancados, reduciendo su capacidad de consumo y deteriorando su calidad de vida.

Los datos confirman esta percepción. En 2022, la libra de arroz selecto costaba alrededor de RD$21.00; hoy supera los RD$56.00. El pollo pasó de RD$48.00 a RD$95.00 la libra; el pan de agua, de RD$5.00 a RD$10.00; el plátano, de RD$15.00 a RD$31.00 la unidad; el guineo, de RD$3.00 a RD$7.00; y el huevo, de RD$6.50 a RD$11.50 la unidad. Productos como la leche, el salami, el aceite comestible, los guandules y las carnes muestran incrementos similares, según levantamientos de precios realizados por Pro Consumidor y reportes del BCRD.

En el ámbito regional, datos comparativos publicados por Pro Consumidor y organismos internacionales indican que en 2022 la República Dominicana ocupaba uno de los primeros lugares en el costo de la canasta básica, con un valor aproximado de US$275.38. Cuatro años después, el precio se ha duplicado, situándose por encima de los US$540, solo superado por economías con severas distorsiones macroeconómicas como Venezuela.

Si se compara el costo de la canasta familiar de junio de 2022 (US$275.38), multiplicado por una tasa de cambio promedio de RD$64.30, se obtiene un valor de RD$17,706.93, equivalente al salario mínimo de entonces. En contraste, al 1 de febrero de 2026, una canasta valorada en más de US$700 representa cerca de RD$48,000, mientras el salario mínimo promedio oscila entre RD$19,930 y RD$25,000, según el Comité Nacional de Salarios. La conclusión es contundente: una familia dominicana no puede sostenerse con esos ingresos, y el costo de la vida se ha triplicado en menos de cuatro años.

Urge que las autoridades otorguen atención prioritaria a este encarecimiento de los alimentos básicos que afecta principalmente a las familias de ingresos medios y bajos. El descontento social no es una abstracción: se manifiesta en las calles y, de no ser atendido con políticas coherentes, sostenibles y basadas en evidencia técnica, podría traducirse en protestas, violencia y una peligrosa erosión del clima de estabilidad democrática que el país necesita preservar.

