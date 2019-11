El Algoritmo Ramfis D. Trujillo

La gran mayoría de los medios de comunicación están esclavizados a la voluntad de los políticos que manipulan las informaciones que llegan a los electores y así crear una percepción de victoria sobre sus contrincantes de la oposición. Los políticos tradiciones de la República Dominicana están subestimando a Ramfis D. Trujillo y esto le va costar perder la presidencia del país.

El secuestro de la prensa hace que todos los sondeos y encuestas presidenciales se omita o limiten la participación de este como uno de los candidatos con reales posibilidades de ser el presidente de la nación. Por ejemplo, en una encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao entre el día 3 al 5 de noviembre tiene a Luis Abinader candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganado en primera vuelta con un 48.1% y a Ramfis D. Trujillo presenta solo un 3.8 %. En esta encuesta participaron 1400 personas mayores de 18 años.

En una de las encuestadoras más reconocidas en el ámbito político dominicano, la Gallup- dio a conocer las preferencias electorales en mayo de este año, donde ni siquiera aparece su nombre como una opción de la preferencia electoral.

En contraste en una encuesta que se realizó en la página de Facebook llamada, “Encuesta Maria Trinidad Sánchez” con una participación de 35,200 votantes, Ramfis ganó con 51% a un 49% de Luis. Este sale vencedor en varias encuestas electorales en los canales de YouTube como son: El Antinoti, Impacto Municipal Radio & TV, TV & Radio Digital, En Política Puerto TV, VisionRDN, Tendencias RD entre muchos otros. También, algunos medios reconocidos del país, donde la votación fue a través de llamadas y redes sociales son: CDN Tu opina con Félix Victorino, Diario Libre programa Hablemos de Política y El Show del Mediodía.

El algoritmo de Ramfis sigue ganando todos estos sondeos electorales que nacen del sentir de un pueblo dolido y listo para restaurar nuestra nación. Los fundamentos de esta campaña presidencial se basan en dos frentes o pilares: las redes sociales y el apoyo abrumador de la diáspora dominicana. Estos ángulos son fuentes potables de cambios sociales y políticos en el mundo.

Según un estudio de la compañía norteamericana Pollsters de la elección presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton en el 2016, confirmó que las redes sociales y su capacidad de establecer un pronóstico real en los resultados en el torneo presidencial de los Estados Unidos.

Este análisis utilizó cuatro vertientes: la recolección de datos, supervisión y análisis del sentimiento de la intención de voto, la calibración econométrica y la predicción de las redes sociales. La conexión que existe a través del internet hace casi imposible encasillar la percepción de un país bajo desinformación de los medios tradicionales de comunicación. Estos datos pudieron predecir con un 97% de validez de las intenciones de los votantes, sin importar las publicaciones fueran positivas o negativas.

La indiferencia mediática a la campaña de Ramfis D. Trujillo sólo le abre las puertas del Palacio Nacional a la victoria en la elección presidencial de mayo del 2020. Su discurso y programa de gobierno sigue conquistado indecisos, sumado colaboradores y dándole un aliento esperanzador a muchos dominicanos que estaban rezagados a no participar en la política criolla.

Este proyecto presidencial sigue creciendo sosteniblemente como cuando la yuca es grande y la tierra se abre. El nieto de Trujillo no necesita el apoyo de todo el país, en las elecciones sólo se gana con el voto de la mayoría. Para aquellos que no les gusta votar por el que va a perder, me permito recordarles que nunca en la historia republicana un Trujillo ha pedido una elecciones presidenciales en el país.

Esta campaña nace en la diáspora del sentir de un pueblo doliente que quiere rescatar la nación. Es la unión de aquellos dominicanos insobornables, que no venden su voto y que le tienen más miedo a los que están en el gobierno que el apellido de Ramfis.

Los políticos tradicionales que siguen apostando a la ignorancia de los electores, a la compra de votos, de conciencias y a la manipulación mediática se van a encontrar con una realidad cruel el próximo 17 de mayo del 2020, cuando rescate el país un hombre con el apellido Trujillo.

