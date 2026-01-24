El acoso sexual en estos tiempos

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo

El acoso sexual del varón contra la hembra siempre ha existido y abarca a los animales irracionales que actúan por instinto, y a los hombres y mujeres, estas últimas en menor proporción, que buscan obtener con métodos abiertamente agresivos o sutiles, el favor o la atención sexual de sus víctimas.

Se presenta de muchas formas y aunque está debidamente clasificado y contemplado por la ley, sigue siendo tema de los medios de comunicación que se hacen eco de denuncias a posteriori de hechos, supuestos o reales, que afectan la imagen de los acusados sobre todo si son figuras públicas.

Entre los personajes de mayor renombre internacional que han salido a la luz pública en ese sentido, se cuenta el productor de cine de Wollyoow, Harley Weinstein, actualmente cumpliendo cárcel tras ser condenado por los tribunales de EE.UU. por las numerosas acusaciones de abuso sexual en su contra.

Con pena recibimos las denuncias de acoso que afectaron la carrera artística del gran tenor, director y productor musical Plácido Domingo, quien acaba de cumplir 85 años de edad con las denuncias de 27 acosos sexuales confirmados, la mayoría, en un informe del Sindicato de Músicos de ópera de los EE: UU.

El caso de Julio Iglesias, está en desarrollo.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.