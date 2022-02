El 27 de febrero culmina el mes de la patria

En el mes de febrero se celebra el mes de la patria, porque se lanzó el trabucazo en la puerta de conde, un 27 de febrero del año 1844 por los patricios Ramon Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez, entre otros, y se conmemora la independencia de la república dominicana. Se sabe también que el mes de la patria comienza desde el mes de enero, con la celebración el 26 de enero del natalicio de Juan Pablo Duarte, ideólogo de la creación de la república y se celebra el natalicio de Mella el 25 de febrero de cada año.

El próximo domingo se celebran los 178 años de independencia de la república dominicana, no así, de una democracia inclusiva y participativa, porque estos derechos han sido conculcados por los diferentes partidos políticos que han gobernado la república dominicana, cuando teniendo la oportunidad de inaugurar un gobierno del pueblo y para el pueblo, se han reducido a la mezquindad de darles los empleos públicos y la participación en los intereses del estado a sus partidarios.

Estamos pasando por una etapa de transición con un nuevo partido político en la administración del estado y este en vez de aumentar el tamaño del estado, lo que está propugnando es por disminuir ese tamaño, que aún no ha sido suficiente para paliar las demandas de empleos de las grandes masas partidistas y ha ido mucho más lejos, cuando ahora se quiere poner en manos privadas la administración de los bienes públicos.

Se sabe que nuestros patriotas nos legaron esta media isla y su ideario fue que todos tuviéramos derechos y oportunidades iguales, abriendo la brecha para que los bienes públicos sean administrados con equidad, moderación, transparentes y al servicio de las grandes mayorías, que son las que aportan el voto mayoritario para elegir las autoridades y empoderarse para que administren los bienes públicos, no para que los deleguen.

Cada año llueven las ofrendas florales al altar de la patria, desde las agencias públicas, autónomas y asociaciones de profesionales, así como partidos políticos. Ellos deben preguntarse, si están haciendo esfuerzos para predicar con el ejemplo y materializar los ideales de los padres de la patria, llevándolos en sus corazones en cada acto que realizan en sus funciones de legisladores, ministros, abogados, jueces, ministerio público, empresarios y los representantes del ministerio público.

Durante este mes, he caminado por diferentes sectores de San Cristóbal y Santo Domingo y he observado que a la gente se le ha olvidado izar o exhibir la bandera nacional, como recordatorio, homenaje y tributo a nuestros fundadores. He visto más sentimiento patriótico en barrios de clase media baja, quienes exhiben la bandera nacional con orgullo, y en los sitios de clase media alta, nuestra bandera brilla por su ausencia.

Hoy quiero recordar una de las frases más lapidaria de Juan Pablo Duarte: “Hijos Míos, mi corazón estará satisfecho aún exonerado del mando que queréis que obtenga; pero sed justos lo primero, si queréis ser felices. Ése es el primer deber del hombre; y sed unidos, y así pagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos, y la Patria será libre y salva. Yo obtendré la mayor recompensa, la única a que aspiro: al veros libres, felices, independientes y tranquilos».

No pierdan la oportunidad de celebrar la fiesta más hermosa para un dominicano, que es la celebrada el 27 de febrero de cada año. ¡Feliz día de la Independencia!.

