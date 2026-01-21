EGIPTO: Presidente acepta la invitación Junta de Paz Gaza

Abdelfatá al Sisi

EL CAIRO.- El Gobierno de Egipto anunció este miércoles que el presidente del país africano, Abdelfatá al Sisi, ha aceptado la invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para ser parte de la Junta de Paz para Gaza.

Esta entidad ha sido creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Exteriores egipcio señaló en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que «acoge con agrado» esta invitación y resalto que «acepta la invitación y su compromiso a la hora de cumplir los procedimientos legales y constitucionales relevantes» a tal fin.

«Egipto renueva su agradecimiento por el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, y su compromiso de poner fin a la guerra en Gaza y establecer la seguridad, la paz y la estabilidad en Oriente Próximo», ha señalado, antes de apoyar igualmente a la Junta de Paz «en el marco de la segunda fase del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza».

