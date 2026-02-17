EGIPTO: Embajada celebra actividades por el Mes de la Dominicanidad

EL CAIRO.- La embajada de la República Dominicana en Egipto desarrolló una serie de actividades conmemorativas, patrióticas y religiosas orientadas a resaltar los valores históricos, culturales y espirituales del pueblo dominicano, así como a fortalecer los lazos de amistad con la nación egipcia.

Como parte de esta agenda, el pasado 21 de enero se celebró una misa en honor a la Virgen de la Altagracia, patrona y madre protectora del pueblo dominicano, en la Nunciatura Apostólica. La eucaristía fue presidida por monseñor Nicolás Henry Marie Denis Thévenir y contó con la participación de miembros del cuerpo diplomático acreditado y relacionados. Durante la ceremonia se presentaron ofrendas simbólicas representativas de la República Dominicana, en un ambiente de recogimiento y reflexión.

Posteriormente, el 26 de enero, la embajada realizó una ofrenda floral con motivo de la conmemoración del natalicio del Padre de la Patria Juan Pablo Duarte, en el Parque Horreya de El Cairo, donde se encuentra erigido un busto del patricio.

En la actividad participaron embajadores y diplomáticos de países hispanoamericanos acreditados en Egipto, así como autoridades egipcias, entre ellas el embajador Ashraf Mounir, vicecanciller y asistente adjunto del Ministro para Asuntos de América del Sur, América Central y el Caribe, quien dirigió unas palabras al público presente. De igual manera, el general Yasser Asaad, jefe de la Junta Directiva del Proyecto de Jardines Especializados en la Gobernación de El Cairo, pronunció un mensaje, quien asistió junto al director general de ese organismo Sr. Magdy Abu Raya.

En su discurso, la embajadora Ysset Román destacó que “el pensamiento y el accionar de Juan Pablo Duarte dan origen a la gesta independentista dominicana, inspirando a generaciones de hombres y mujeres comprometidos con la construcción de una nación libre, justa y solidaria”.

Como cierre de las celebraciones, la embajada conmemoró el 182.º Aniversario de la Independencia Nacional Dominicana con una recepción oficial celebrada en el Hotel Intercontinental Cairo Semiramis.

La ceremonia, realizada en un ambiente festivo y solemne, inició con la interpretación de los himnos de Egipto y de la República Dominicana, simbolizando la amistad y cooperación entre ambos países.

Por su parte, la embajadora Román Maldonado inició su discurso con unas palabras en árabe, enfocándose luego en nuestra gesta histórica, resaltando los valores de libertad, dignidad y resiliencia que marcaron la independencia de la República Dominicana.

Asimismo, subrayó el papel del país como hub logístico en las Américas, destacando su posición geográfica privilegiada para el comercio regional y su potencial como centro logístico y de atracción de inversiones.

El embajador Mounir también asistió a la conmemoración de la independencia, donde subrayó, durante su intervención, la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.

La actividad contó con la participación de diplomáticos acreditados en Egipto de todas las regiones del mundo, el subsecretario de Artes Populares y Escénicas del Ministerio de Cultura, Sr. Tamer Abd Elmoneim, así como representantes de la prensa, amigos y relacionados. La maestría de ceremonia estuvo a cargo de la consejera Patricia Faxas.

Con estas iniciativas, la Embajada de la República Dominicana reafirma su compromiso de promover los valores históricos, culturales y espirituales del pueblo dominicano, fortalecer la identidad nacional y proyectar una imagen positiva de la República Dominicana en el ámbito internacional.