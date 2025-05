EEUU: Trump no descarta estar en el diálogo de Rusia y Ucrania

WASHINGTON 12 May.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado viajar a Turquía si puede ser «útil» en el marco de las conversaciones de paz directas planteadas en la ciudad de Estambul el jueves entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

«No sé dónde estaré en ese momento. Creo que estaré en algún punto de Oriente Próximo, pero podría volar hacia allí si pudiese ser de ayuda», ha indicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa, agregando que la reunión del jueves es «muy importante».

Trump ha resaltado además que espera que «salgan cosas positivas» del encuentro. «Yo he sido quien ha insistido en la reunión. Ellos no han podido ponerse de acuerdo porque uno decía: ‘quiero un alto el fuego’. Y otro decía que no. Había idas y venidas. Yo dije: ‘Mirad, llegados a este punto tenemos que parar (el conflicto). Simplemente acudid a la reunión», ha afirmado.

El magnate, que iniciará esta semana una gira por Oriente Próximo que le llevará a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, instó a Zelenski a aceptar el encuentro en Turquía para aclarar las posturas de ambas partes y poder poner fin al conflicto.

