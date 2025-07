EEUU: Trump demanda al ‘Wall Street Journal’ por 10.000 MM

Trump y Epstein

NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una «demanda enérgica» de 10.000 millones de dólares (8.599 millones de euros) contra el periódico ‘The Wall Street Journal’ tras la publicación de una supuesta carta escrita por Trump al delincuente sexual Jeffrey Epstein el día de su 50 cumpleaños.

Acabamos de presentar una demanda enérgica contra todos los involucrados del artículo falso, malicioso y difamatorio en el periódico inútil que es ‘Wall Street Journal'», dijo Trump en su red social Truth Social. «Espero que Murdoch (dueño del periódico) y sus ‘amigos’ estén deseando que lleguen esas muchas horas de declaraciones y testimonios que tendrán que ofrecer en este caso», añadió.

«Feliz cumpleaños – y que cada día sea otro secreto maravilloso», decía la carta que supuestamente llevaba el nombre de Trump, delineado por lo que parece ser una mujer desnuda dibujada a mano, recogida por la socialité británica y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.

«Trump ha negado enérgicamente haber escrito la carta publicada por ‘The Wall Street Journal’, calificando la historia de «falsa, maliciosa y difamatoria». «Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, yo no hago dibujos», añadió.

El artículo fue también una de las principales causas de la decisión de Trump de desvelar los documentos judiciales de los testimonios del gran jurado en el caso Epstein, en un intento desesperado por limpiar su nombre de cualquier implicación o delito, y reparar los lazos con su base.

Aumenta la presión sobre Donald Trump

Trump se ha visto sometido a una creciente presión por parte de su base leal después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. anunciara la semana pasada que no revelaría más pruebas sobre la investigación de tráfico sexual de Epstein, que se suicidó en su celda a la espera de juicio en 2019.

Ahora, el Departamento de Justicia ha solicitado a un tribunal federal que desvele los documentos secretos relacionados con el caso del financiero caído en desgracia. Trump prometió en su campaña electoral revelar todos los registros relacionados con el caso en un esfuerzo por ser totalmente transparente sobre los tejemanejes del Gobierno. La Administración incluso ha avivado las teorías de la conspiración y ha prometido desvelar los secretos gubernamentales del ‘Estado profundo’.

ARCHIVO – Esta foto proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York muestra a Jeffrey Epstein, el 28 de marzo de 2017. AP/New York State Sex Offender Registry

Pero la sorpresiva decisión, anunciada por la fiscal general Pam Bondi, no sentó bien a los partidarios del presidente republicano, que han acusado a Trump, que en el pasado mantuvo vínculos con Epstein, de estar personalmente implicado en la trama.

of-am