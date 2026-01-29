EEUU: Trump asegura que Putin dejará de bombardear Ucrania

Donald Trump

WASHINGTON 29 Ene.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le ha prometido que dejará de bombardear Ucrania durante una semana, después de que los ataques rusos hayan dejado a miles de ucranianos sin electricidad en medio de las extremas condiciones climáticas.

«Debido al frío extremo (…) le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable», ha declarado el presidente estadounidense durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

Trump ha afeado que «mucha gente» le dijo que «no desperdiciara la llamada» porque «no iban a conseguirlo». «Y ha aceptado. Y estamos muy contentos de que lo hayan hecho. Porque no necesitan misiles llegando a sus pueblos y ciudades», ha asegurado.

Asimismo, ha añadido que las autoridades ucranianas «casi ni se lo creían» pero que «estaban muy contentos porque están pasando por una situación muy difícil». «Es un frío extraordinario, un frío récord. (…) Dicen que nunca han experimentado un frío así», ha remarcado.

Minutos antes, el magnate neoyorquino expresó que Estados Unidos «resolverá este problema pronto», aseverando que han logrado «muchos» avances en las últimas negociaciones. «Hemos puesto fin a ocho guerras y creemos que otra está en camino», ha agregado.

ZELENSKI AGRADECE A TRUMP SUS «ESFUERZOS»

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que ha explicado que esta medida se discutió durante los contactos trilaterales en Emiratos Árabes Unidos (EAU) con Rusia y Estados Unidos, ha agradecido a Trump sus «esfuerzos» en este sentido.

«El presidente estadounidense ha hecho una declaración importante sobre la posibilidad de brindar seguridad a Kiev y otras ciudades ucranianas durante este invierno extremo. El suministro eléctrico es fundamental para la vida», ha indicado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

El jefe de Estado ucraniano ha considerado que «las medidas de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el fin de la guerra». «Esperamos que los acuerdos se implementen», ha añadido Zelenski.

of-am