Advierte que Putin sufrirá graves consecuencias si no para guerra

Donald Trump.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con «severas consecuencias» si el mandatario ruso, Vladímir Putin, no frena la guerra de Ucrania tras la cumbre que ambos tendrán el viernes en Alaska.

«Sí, habrá consecuencias muy graves», respondió al ser consultado por la prensa durante un evento en el Centro Kennedy, en Washington.

Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska) tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania, y ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Rusia, país que ya enfrenta fuertes restricciones impuestas por Occidente.

El republicano admitió que no puede convencer a Putin de que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las conversaciones telefónicas que han mantenido, pero insistió en que quiere “poner fin a la guerra”

Se abre la puerta a una cumbre con Zelenski

Trump también afirmó que, si la cumbre con Putin transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha insistido en que no puede estar excluido de las negociaciones de paz.

«Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo», declaró.

El republicano aseguró que esa segunda reunión, de producirse, sería más importante que la primera.

Fue “muy buena” conversación con Zelensky

Asimismo, Trump calificó de «muy buena» la llamada que mantuvo este miércoles con Zelenski y con líderes europeos, previa a la cumbre con Putin. El mandatario se comprometió a volver a comunicarse con ellos después del encuentro del viernes.

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra (Suiza) y la última vez que se vio las caras con Trump fue en junio de 2019 en Osaka (Japón), durante el primer mandato del republicano.

La cumbre que podría redefinir el tablero mundial

Charlie Ro
Charlie Ro
13 minutos hace

Consecuencias graves,mono anaranjado, deja el show para los tarados trumpistas, y los lacayos serviles de EEUU, Rusia debe imponer la rendición incondicional de la basura Ucraniana, fascista, nazista, la liberación de los territorios rusos, no a la OTAN, desnazificar lo que quede de Ucrania o seguirá la guerra, pedófilo decrépito

iCampesino
iCampesino
16 minutos hace

Hijo,, El mundo as cambiado,, lo RUSSO producen bienes y servicios,, y alqo mas lo que estan atras del espejo,, PUTIN CEDE si ucrania aprueba los puntos de putin,,

Frank DeJ
Frank DeJ
28 minutos hace

NUNCA SE HA VISTO SURGIR UN DESIERTO ARIDO EN PLENA EXHUBERANCIA DE LA NATURALEZA AMAZONICA ,PUES AHORA LE PIDO A DONAL TRUMP , PRESIDENTE DE LOS USA, QUE ENVIE DRONES LANZA LLAMAS Y QUEME UNOS 20 km DE ANCHO EN TODA LA FRANJA DE LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA …ATENCION!!!: MARCO RUBIO . SACRIFICAR UN PEDAZO DE LA TIERRA PARA RESOLVER UN PROBLEMA ..TOTAL EL PETRO_LEO HACE MAS DAno AL PLANETA .

🇩🇴 Ivan
🇩🇴 Ivan
30 minutos hace

EEUU se parece al león que se le cayeron todos los dientes.
🤣🤣🤣🤣

SAUL HEZ
SAUL HEZ
30 minutos hace

kk news alimento para los come saul

Chile
Chile
37 minutos hace

A k sé cansela esa cita

MACKLEN
MACKLEN
1 hora hace

Donde están los que creen en cuantos de duendes.. para que vean esta protagonizada, por el duende amarillo

Miguel
Miguel
1 hora hace

Me atrevo a afirmar que, bajo estas amenazas, Putin puede cancelar su encuentro con Putin…

WOK
WOK
45 minutos hace
Responder a  Miguel

Putin tá e’plotao

elaturdido
elaturdido
38 minutos hace
Responder a  Miguel

eso no es dudable… en un dictador… y mas… creyendose el dueno… del bate y la pelota… y cuidao… si a todos… quienes son partes… del equipo… sin descartar a… a los arbitros…

El persegu
El persegu
21 minutos hace
Responder a  elaturdido

Presidente trump, solicitele a Zelenski que convoque nuevas elecciones en Eucrania y se acaba la vaina

