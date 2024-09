EEUU: Trump adelanta a Harris en apuestas para presidenciales

Donald Trump y Kamala Harris

NUEVA YORK.- Las apuestas para las elecciones presidenciales de 2024 comenzaron a inclinarse a favor de Donald Trump, según RealClearPolitics.

Los sitios de apuestas como Betfair, PredictIt y Bovada reflejaron un cambio en las probabilidades, que le otorgaron a Trump una ventaja de 0,9 puntos sobre Kamala Harris.

En este momento, las probabilidades de ganar la presidencia son del 49,7 % para Trump y del 48,8 % para Harris, lo que evidencia un duelo electoral muy reñido.

Promedios de apuestas de RealClearPolling ((RealClearPolling))

En plataformas como PredictIt, Harris aún mantiene una ventaja.

De acuerdo con RealClearPolitics, Trump dominó las apuestas en mayo y alcanzó su pico en julio, aunque el sitio ha enfrentado críticas por presuntas distorsiones a favor de Trump en el pasado.

Un análisis de The Independent indica que, a inicios de agosto, las apuestas a favor de Harris superaron a las de Trump y mantuvieron esa superioridad durante varias semanas.

Por otro lado, el 21 de agosto, tras una caída en las grandes apuestas en favor del expresidente, las probabilidades de Trump sobrepasaron las de Harris, aunque las cifras volvieron a fluctuar poco después.

La igualdad en las apuestas entre los dos candidatos indican que el público estadounidense aún no decidió quién es el favorito. No obstante, es importante recordar que estas cifras no reflejan de forma precisa la intención de voto.

De acuerdo con las encuestas nacionales, Harris mantiene una ventaja promedio del 3,3 %. Sin embargo, en los estados clave más competitivos, el panorama es más incierto, ya que tanto Harris como Trump lideran en diferentes encuestas según la región.

of-am