EEUU quiere reajustar lucha antipandillas en Haití

Puerto Príncipe, 23 ago.- El gobierno de Estados Unidos considerado aquí el responsable del caos que hoy vive Haití, pretende reajustar la lucha contra las pandillas que martirizan a la población.

Las bandas armadas -aseguran medios locales- están apertrechadas con material bélico procedente del país norteño, que también amenaza con ocupar la nación antillana con una fuerza mercenaria durante 10 años.

Henry Wooster, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Haití, expresó que Washington tiene interés en hacer cambios en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS).

«Queremos cambiar esa fuerza, queremos que tengan todos los activos, los poderes, que tengan el personal y el equipo para lograr lo que se debe hacer en Haití», subrayó hace pocas horas el diplomático citado por el diario Haití Libre.

Nos aseguraremos que estos reajustes, después de un año de despliegue, se realicen para que los recursos que tienen a su disposición estén a la altura del desafío que enfrentan, manifestó Wooster.

Kenya, que lidera hoy la presencia de militares extranjeros en la lucha antipandillas en Haití, podría perder su rol ante una decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El medio keniano The Kenya Times, mencionó a Kimberly J. Penland, jefa adjunta de la Misión de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos.

Penland explicó que Washington estaba considerando duplicar el tamaño de las fuerzas extranjeras desplegadas en Haití, con la posibilidad de que otro país, en lugar de Kenya, tomara la iniciativa en el nuevo acuerdo.

Ahora la Casa Blanca está preparando un proyecto de resolución que se presentará al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En junio, Kenya anunció que podría revisar su compromiso de combatir las pandillas en Haití, debido que la comunidad internacional sigue sin cumplir las promesas hechas al país

En tal sentido, el presidente de Kenya, William Ruto, emitió una advertencia al Consejo de Seguridad de la ONU .

Ruto expresó su preocupación por la postura adoptada por la comunidad internacional respecto a la MMAS en Haití que lidera hasta hoy su nación.

Señaló las graves deficiencias en el respaldo a esta tarea, y denunció que de los dos mil 500 efectivos a desplegarse menos del 40 por ciento están presentes en Haití.

La MMAS está falta de recursos financieros, pues solo recibió el 11 por ciento de los fondos necesarios para el primer año, argumentó Ruto citado por el diario Haití Libre.

Advirtió que los contratos claves para la operación logística de la misión están a punto de expirar y que, sin una orientación clara del Consejo de Seguridad de la ONU, Kenya no podrá continuar liderando la operación.

«Nos veremos obligados a revisar nuestro compromiso», sentenció Ruto.

of-am