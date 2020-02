EEUU llama a limitar viajes y da golpe al turismo mundial

CIUDAD DE MEXICO.- Las autoridades estadounidenses asestaron un gran golpe al turismo mundial, pues ante la alarma por el coronavirus la Administración que preside Donald Trump hizo un llamamiento a las empresas y centros públicos a evitar viajes y grandes reuniones (ITB-Berlín: el coronavirus limita la presencia de algunas empresas).

Tanto el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional de Salud, avisaron este martes de que la llegada del problema resulta “inevitable” y que los ciudadanos deben estar preparados para las consecuencias de esta crisis, que, como mínimo, van a suponer, según El País, trastornos en el día a día.

La Administración hizo un llamamiento a empresas y centros públicos a tomar medidas para evitar al máximo el riesgo de contagio. Por ejemplo, propone la sustitución de reuniones en persona por teleconferencias y favorecer el trabajo desde casa y, en el caso de las escuelas, la cancelación de grandes encuentros, el fomento de la enseñanza por Internet cuando sea posible y la distribución de alumnos en grupos más pequeños.

Una cincuentena de personas han sido diagnosticada con el coronavirus en EEUU, de los cuales 36 proceden del crucero y 14 casos fueron diagnosticadas en suelo estadounidense. El virus ya roza el millar de afectados en Corea del Sur, ha causado la muerte a 15 personas en Irán, continúa entendiéndose a más países, como España, y varios Gobiernos están limitando la movilidad de viajeros, mientras Washington se plantea reforzar los controles en los aeropuertos.

No obstante, la presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), Gloria Guevara, llamó a no tomar medidas exageradas para controlar el brote de COVID-19, como cerrar fronteras y prohibir los viajes en general, pues ello, no detendrá la propagación del virus (Coronavirus: España activará protocolos en hoteles y aeropuertos).

A través de un comunicado, la también exsecretaria de turismo de México, aseguró que los gobiernos no deben tratar de ahogar los viajes y el comercio en este momento. Añadió que las acciones tomadas en 2009 para detener la gripe H1N1 resultaron ineficaces. “Pido a los gobiernos y a las autoridades de todo el mundo que no reaccionen exageradamente con medidas desproporcionadas en un intento de controlar el Covid-19″, dijo.

Además, instó a los gobiernos a explorar medidas basadas en hechos que no afecten a la mayoría de las personas. Un análisis del WTTC mostró que sólo 16 por ciento de 33 países han notificado casos de COVID-19. La gran mayoría de los pacientes afectados por el virus también se han recuperado completamente, por lo que tiene una tasa de mortalidad más baja que los brotes virales anteriores, como el SRAS en 2003 y el MERS en 2012.

“Entendemos que hay una gran preocupación por el COVID-19. Sin embargo, es importante recordar que las tasas de mortalidad siguen siendo muy bajas y las posibilidades de contraer el virus, para la gran mayoría de las personas, son muy remotas si viajan con responsabilidad y cuentan con medidas de higiene simples”, sostuvo la exsecretaria de turismo de México, según recoge Razón

De su lado, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, aseguró que la línea aérea sigue las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Salud de Panamá y que su tripulación esta preparada para enfrentar alguna contingencia sobre el coronavirus durante un vuelo. Además, conversó con Gabriela Frías sobre el impacto que tienen los bajos precios del combustible en la industria.

La emergencia sanitaria mundial por el brote del coronavirus, también conocido como Covid-19, ha extendido sus efectos al calendario de eventos y congresos aunque en ciudades europeas como Berlín, donde se celebra la feria del turismo ITB del 4 al 8 de marzo, se mantiene sin cambios pese a que algunas empresas han limitado su presencia.

Ante la alarma mundial por el coronavirus, que ha llevado a cancelar el mayor congreso tecnológico mundial en Barcelona –el Mobile World Congress–, también empresas turísticas, según pudo comprobar preferente.com, están haciendo saber a sus empleados que tienen permiso para no ir a Berlín en unas semanas a la ITB, la mayor feria turística del planeta que arranca el miércoles 4 de marzo.

La ITB de Berlín goza de reconocimiento mundial, entre otras cosas, por al reunir cada año a 10.000 expositores de más de 180 países y 6 continentes, así como a más de 160.000 visitantes en una superficie que supera los 160.000 metros cuadrados (Mobile: reunión clave el viernes para decidir si se suspende por el coronavirus).

En Cancún, la emergencia sanitaria mundial por el brote del coronavirus ha extendido sus efectos también a Cancún, al provocar por prevención la cancelación de un mega evento con 2 mil asistentes a realizarse del próximo 7 al 12 de marzo por parte de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés) (Cancún: coronavirus hace cancelar un gran evento de 2 mil asistentes).

Como reveló REPORTUR.mx, el coronavirus ha convulsionado a la industria turística mundial, con las grandes cadenas hoteleras y plataformas digitales como Booking viéndose obligadas a cancelar las reservaciones en el país asiático, mientras las aerolíneas han destacado entre los sectores más damnificados, mostrando síntomas de una posible crisis turística por primera vez en mucho tiempo (Coronavirus: Booking, Hotelbeds, aerolíneas y hoteleras, afectadas). (Publicado por Reportur.mx) JPM