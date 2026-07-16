EEUU limitará duración visados de periodistas y estudiantes

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WASHINGTON 16 Jul.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prevé limitar la duración de los visados para periodistas y estudiantes extranjeros, para que se ajuste al tiempo que duren tanto los programas de estudios como las actividades periodísticas y no se extiendan más allá de los cuatro años. Las directrices actuales permiten seguir viviendo de forma temporal en el país más allá de sus estudios.

La modificación que entrará en vigor 60 días después de su publicación, prevista para mañana, cambia el período de admisión en las categorías de visados F, J e I, esto es estudiantes, intercambios culturales y periodistas, estableciendo una admisión por un período de tiempo determinado, al tiempo que fija condiciones adicionales para la admisión y prórroga de los visados.

«Esta norma definitiva proporcionará protecciones y una supervisión adicionales de estas categorías de no inmigrantes y permitirá al DHS evaluar mejor si estos no inmigrantes mantienen su estatus mientras se encuentran temporalmente en Estados Unidos», señala la nota de publicación inminente.

Para estudiantes y miembros de intercambios culturales se establecerá que el permiso se ajuste a la duración del programa, sin exceder un período de cuatro años. Respecto a periodistas, el permiso de entrada se ajustará a un período de tiempo determinado, hasta que completen las actividades o tareas propias del visado «sin que dicho período exceda los 240 días».

En el caso de estudiantes que cambien de programa o de centro educativo se exigirá que el estudiante complete su primer año académico del programa de estudios en el centro que le expidió inicialmente el formulario de entrada en Estados Unidos. Del mismo modo, se prohíbe que los estudiantes extranjeros con visados de posgrado cambien de programa.

Al mismo tiempo, se reduce de 60 a 30 días el aviso para que un estudiante extranjero se prepare para abandonar el país cuando se acaben sus estudios, mientras que si acaba antes de tiempo tiene ese mismo plazo para salir del país y poner en orden su situación con las autoridades estadounidenses.

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