EEUU: Justicia descarta nuevos imputados por el caso Epstein

WASHINGTON 1 Feb.- El vicefiscal general estadounidense, Todd Blanche, ha descartado que se vayan a presentar nuevos cargos relacionados con la investigación de la red de tráfico de menores relacionada con el magnate Jeffrey Epstein después de que el viernes se publicaran tres millones de documentos vinculados parcialmente censurados.

«No puedo hablar de ninguna investigación, pero diré lo siguiente: en julio el Departamento de Justicia dijo que habíamos revisado los archivos, los documentos de Epstein, y que no había nada que nos permitiera encausar a nadie», ha afirmado Blanche en declaraciones a la cadena CNN. «El mundo entero puede examinarlos y ver si estábamos equivocados», ha añadido.

Blanche ha reconocido que hay materiales que pueden resultar chocantes en la documentación, correos y fotografías, pero no cumplen los requisitos para presentar cargos. «Hay un montón de fotografías horrorosas que parecen haber sido tomadas por el señor Epstein o por personas cercanas, pero eso no nos permite necesariamente imputar a nadie», ha señalado.

Blanche también ha restado importancia a las hipótesis sobre la implciación del presidente Donald Trump en cualquier tipo de delitos a pesar de que aparece mencionado en más de un millar de ocasiones en la documentación. «Hay un montón de gente que aparece en los archivos de Epstein» y en el caso de Trump las acusaciones proceden de soplos anónimos o fuentes imposibles de verificar.

«Muchas de las afirmaciones eran de personas anónimas o de gente que llamaba y decía, por ejemplo, ‘tenía un compañero de habitación que me contó esto’. Así que eso evidentemente no puede ser investigado. ‘¿Cómo se llamaba tu compañero de habitación? No lo recuerd’. Era así», ha argumentado.

of-am