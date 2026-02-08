EEUU: El Dalái Lama niega sus vínculos con archivos de Epstein

Dalai Lama

WASHINGTON 8 Feb.- El Dalái Lama de Tíbet, Tenzin Gyatso, ha desmentido cualquier tipo de vínculo con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein tras la aparición de su nombre en la última remesa de documentos desclasificados sobre el fallecido empresario.

El Dalái Lama aparece hasta en 169 ocasiones pero las menciones se limitan a correos electrónicos y agendas de 2012, donde Epstein intentaba coordinar encuentros y asistir a eventos en presencia del líder tibetano.

«Algunos informes recientes de los medios de comunicación y publicaciones en las redes sociales sobre los ‘archivos Epstein’ intentan vincular a Su Santidad el Dalai Lama con Jeffrey Epstein», ha hecho saber su portavoz en un comunicado publicado en redes sociales.

«Podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se reunió con Jeffrey Epstein ni autorizó ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie en nombre de Su Santidad», ha añadido.

of-am