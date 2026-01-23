EEUU advierte tomará medidas contra los que apoyen pandillas

SAN JUAN, Puerto Rico. — Estados Unidos advirtió al consejo de transición que dirige Haití que no haga cambios en el gobierno del problemático país, mientras aumenta la presión sobre el organismo no electo para que avance hacia las primeras elecciones en una década.

En un comunicado publicado en X, la embajada de Estados Unidos en Haití escribió que “Estados Unidos consideraría que cualquier persona que apoye tal iniciativa desestabilizadora, que favorezca a las pandillas, estaría actuando en contra de los intereses de Estados Unidos, la región y el pueblo haitiano, y tomará las medidas apropiadas en consecuencia”.

La embajada estadounidense agregó que esa maniobra socavaría los esfuerzos para establecer “un nivel mínimo de seguridad y estabilidad” en Haití, donde la violencia de las pandillas crece y la pobreza se agrava.

