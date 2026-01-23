EEUU advierte tomará medidas contra los que apoyen pandillas
SAN JUAN, Puerto Rico. — Estados Unidos advirtió al consejo de transición que dirige Haití que no haga cambios en el gobierno del problemático país, mientras aumenta la presión sobre el organismo no electo para que avance hacia las primeras elecciones en una década.
En un comunicado publicado en X, la embajada de Estados Unidos en Haití escribió que “Estados Unidos consideraría que cualquier persona que apoye tal iniciativa desestabilizadora, que favorezca a las pandillas, estaría actuando en contra de los intereses de Estados Unidos, la región y el pueblo haitiano, y tomará las medidas apropiadas en consecuencia”.
La embajada estadounidense agregó que esa maniobra socavaría los esfuerzos para establecer “un nivel mínimo de seguridad y estabilidad” en Haití, donde la violencia de las pandillas crece y la pobreza se agrava.
🇺🇸 Donald Trump insinuó que podría poner a prueba la disposición de la OTAN para «proteger a Estados Unidos de la invasión de inmigrantes ilegales” invocando el artículo 5.
“Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la patrulla fronteriza para otras tareas”
amenazó el mandatario estadounidense.
Les advertí de eso cuponeros, lo recuerdan? Les dije que aprovecharan y entraran a Estados Unidos ahora; que después seria muy dificil. Van a morir ciegos. Mientras sueñan con ir a recoger dinero de los árboles en USA, los gringos sueñan con verlos lejos de sus fronteras.