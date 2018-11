Trump advierte a demócratas si lo investigan “no habrá acuerdos”

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump celebró el miércoles que los candidatos republicanos que apoyó tuvieron “gran éxito” durante las elecciones de medio término, y a la vez criticó a los que evadieron su respaldo previo al resultado que dejó al Congreso dividido entre los demócratas dominando la Cámara de Representantes y los republicanos en control del Senado.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que ganaron nueve de once candidatos por los que hizo campaña para las elecciones legislativas.

Pero también fustigó a los republicanos que perdieron, alegando que no aceptaron su respaldo durante la campaña.

“Esas son algunas de las personas que decidieron por su propia razón no sumarse, ya sea por mí o por lo que defendemos”, dijo Trump. “Lo hicieron muy mal. No estoy seguro de que deba estar feliz o triste, pero me siento bien por eso”.

Aludiendo al Senado, Trump dijo que “esta elección muestra una gran ganancia” y añadió que “la carrera para gobernadores fue increíble”.

También dijo sin dar detalles que habrán cambios en altos puestos del gobierno, pero que no se trata de “nada monumental”.

En otro momento, Trump señaló que el vicepresidente Mike Pence será su compañero de fórmula para las elecciones de 2020, cuando espera conseguir un segundo mandato en la Casa Blanca.

“Mike, ¿serías mi compañero de fórmula?”, le preguntó a Pence en la conferencia de prensa en la Casa Blanca. “La respuesta es sí”, dijo Trump tras escuchar la respuesta de Pence. “Esto fue inesperado, pero me siento muy bien”, agregó.

​Más temprano el miércoles, Trump había halagado los resultados del martes: “Tremendo éxito esta noche. ¡Gracias a todos!”, escribió en Twitter.

Respaldo a Pelosi

También el miércoles Trump respaldó a la líder demócrata Nancy Pelosi, diciendo que debería ser la presidenta de la Cámara de Representantes. Su comentario llega pese a que los demócratas ganaron suficientes escaños en las elecciones parlamentarias que les permitiría tomar el control de la Cámara baja del Congreso.

“Para ser justos, Nancy Pelosi merece ser elegida presidenta de la Cámara de Representantes por los demócratas. Si le hacen pasar un mal momento, quizás agreguemos algunos votos republicanos. Ella se ha ganado este gran honor”, escribió Trump en Twitter.

Durante la conferencia de prensa, Trump reiteró su apoyo a Pelosi.

Palabras a los demócratas

El presidente destacó que los resultados alcanzados en las elecciones de medio periodo “pueden ser una bella situación bipartidista”, pero a la vez les advirtió que si usan la Cámara de Representantes para investigarlo, no habrá acuerdos con los demócratas.

Si los demócratas en la Cámara le envían citatorios judiciales “nosotros les haremos lo mismo a ellos”, dijo Trump.

“Pueden jugar ese juego, pero nosotros jugamos mejor”, adelantó.

Trump quiere el muro

El presidente comenzó a irritarse cuando los periodistas le increparon por haber calificado de “invasión” a una caravana de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia de su país y están pasando por México, con esperanzas de llegar a la frontera estadounidense.

Trump reiteró su posición de no dejarlos pasar. “Queremos seguridad en nuestro país”, dijo a los reporteros.

Al ser consultado por la prensa, Trump reiteró que puede trabajar con los demócratas en su plan de construir el muro en la frontera con México: “Necesitamos tener el muro”, dijo.

A la vez señaló que no descarta una paralización parcial del gobierno por el financiamiento del muro fronterizo.

También comentó que puede hacer algo con el estatus de los niños que han sido traídos ilegalmente a Estados Unidos, pero no dio mayores detalles.