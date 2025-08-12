EE.UU. llama a venezolanos a “alzarse y reclamar su libertad”

Christopher Landau

WASHINGTON.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que en los “próximos días y semanas” serán anunciadas nuevas acciones para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

En una entrevista con Donald Trump Jr., emitida en el podcast Triggered, Landau insistió en que el cambio político en Venezuela debe ser liderado por sus ciudadanos.

“El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, dijo el funcionario, quien destacó que la experiencia de Irak y Afganistán demuestra los riesgos de impulsar cambios de régimen desde el exterior.

MENSAJE INEQUIVOCO

Señaló que medidas recientes, como duplicar la recompensa por la captura de Maduro hasta 50 millones de dólares y designar su estructura criminal como organización terrorista extranjera, “enviaron un mensaje inequívoco” sobre la postura de Washington.



“Si la gente no se gana su libertad, no la aprecia”, afirmó, dejando claro que la presión internacional debe ir acompañada de acciones internas.

El subsecretario calificó de “vergonzoso” que Maduro se mantenga en el poder tras las elecciones de julio de 2024, en las que María Corina Machado y Edmundo González “ganaron de forma aplastante”.

EXODO «DESESTABILIZADOR»

Añadió que la prolongación de la crisis política ha agravado el éxodo venezolano, al que describió como “muy desestabilizador para todo el hemisferio occidental”.

La entrevista con Trump Jr. se produjo días después de que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia anunciaran la mayor recompensa en la historia de Estados Unidos por un líder extranjero buscado: 50 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Maduro. La suma duplica la ofrecida previamente y, según Landau, es el doble de la recompensa que en su día se ofreció por Osama bin Laden.

jt-am-sp