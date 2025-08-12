EE.UU. llama a venezolanos a “alzarse y reclamar su libertad”
WASHINGTON.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que en los “próximos días y semanas” serán anunciadas nuevas acciones para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.
En una entrevista con Donald Trump Jr., emitida en el podcast Triggered, Landau insistió en que el cambio político en Venezuela debe ser liderado por sus ciudadanos.
“El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, dijo el funcionario, quien destacó que la experiencia de Irak y Afganistán demuestra los riesgos de impulsar cambios de régimen desde el exterior.
MENSAJE INEQUIVOCO
Señaló que medidas recientes, como duplicar la recompensa por la captura de Maduro hasta 50 millones de dólares y designar su estructura criminal como organización terrorista extranjera, “enviaron un mensaje inequívoco” sobre la postura de Washington.
“Si la gente no se gana su libertad, no la aprecia”, afirmó, dejando claro que la presión internacional debe ir acompañada de acciones internas.
El subsecretario calificó de “vergonzoso” que Maduro se mantenga en el poder tras las elecciones de julio de 2024, en las que María Corina Machado y Edmundo González “ganaron de forma aplastante”.
EXODO «DESESTABILIZADOR»
Añadió que la prolongación de la crisis política ha agravado el éxodo venezolano, al que describió como “muy desestabilizador para todo el hemisferio occidental”.
La entrevista con Trump Jr. se produjo días después de que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia anunciaran la mayor recompensa en la historia de Estados Unidos por un líder extranjero buscado: 50 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Maduro. La suma duplica la ofrecida previamente y, según Landau, es el doble de la recompensa que en su día se ofreció por Osama bin Laden.
jt-am-sp
El éxodo haitiano es desestabilizador para la República Dominicana ,digalo.
. Los haitianos lo hicieron porque tienen coraje, pero los venezolanos NO.
…………………………..es que tal parece que el pueblo venezolano no tienes ese corage
RD salio del problema y ni siquiera fuen el pueblo en las calles solo un grupito
de gente que muy valientes que lo hiso.
Probaron con el payaso de GUAIDO, que se paro en una plaza y se autoproclamo presidente (¿Elecciones para que?) , luego con Urrutia que al menos fue a elecciones y siguen con la Corina…. se dice que una definicion de estupidez es pretender obtener resultados diferentes haciendo siempre LO MISMO
¿Hasta cuando los pitiyanquis seguran haciando estas payasada? No pudieron con cuba por mas de 60 años y a menos de 90 millas de sus costas (casi como de santo domingo a la Romana) y con una base naval gringa en su territorio, no pudieron con Ortega, ni con el coreano, ni con chavez, ni con maduro… ¿Que les hace pensar que AHORA SI?
sres.porque los haitianos no le importan a nadie como un grupito han derrotado a un continente el americano y a el ejército más grande y poderoso de el mundo el de los estados unidos
Cuando en el mundo había medios con criterios y personas con conocimiento de soberanía e independencia no se compartía esa información sin un titular de reproche a unas declaraciones irresponsables y criminales.
Estamos 100%100 con ese comentario los estados unidos no pueden tumbar gobierno para entregarselo a personas sin merecerlo es por esos que dicen el pueblo tiene el gobiernos que se merece los venezonos tienen que dejar de salir hullendo de su país y comenzar a luchar desde adentro
Ah petroleo que hace cosas!! El regimen de Trump esta «seriamente» preocupado por la situacion venezolana mientras envia la Guardia Nacional a Washington DC a recoger los MILES de indigentes que jamas pudieron lograr el «sueno Americano».
Por viciosos
Pedazo de idiota tu si habla sica eso en nada tiene que ver para nada don ñame
Tu sabe quien es el cliente numero ino de petroleo venezolano es USA ,pero el comunismo lo pone a ustedes a pensar con el culo. Por eso tu habla tanta mierda.
Venezuela no ha dejado de tenerle petroleo a USA ,ni USA HA DEJADO de comprar petroleo a Venezuela, negovio es negocio e ideologia son ideologia no sea burro ni ñame al cuadrado.cabeza hueca. Deja de pensar con ese cerebro de mosquito y mente de mime
HUY ESPERO NO ME FUSILEN
DE ACUERDO CON TRUMP. QUIEN GANO LAS ELECCIONES EN VENEZUELA FUE CORINA MACHADO. NO EL ANALFABETO CHOFER DE TAXIS MADURO. PRIVANDO EN DICTADORZUELO ASQUEROSO CHOFER. . LIBERTAD PARA VENEZUELA. EL CHOFER DE TAXIS MADURO , Y SU VERDADERO AMO, EL NARCOTRAFICANTE DE DROGAS CABELLO AMBOS DEBEN SER CAPTURADOS P;OR SUS CRIMENES….. EL NAVEGANTE
LIBELO MIERDA