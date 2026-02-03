EE.UU. desmantela una red de narcotráfico dirigida desde RD
SANTO DOMINGO.- Autoridades federales de Estados Unidos informaron este martes el desmantelamiento una red de narcotráfico y tráfico de armas que operaba bajo la dirección de un dominicano residente en el país caribeño.
La información, divulgada por la oficina de Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA por sus siglas en inglés), indica que la organización criminal operaba en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut
SEIS DETENIDOS, ENTRE ELLOS VARIOS DOMINICANOS
El fiscal federal del distrito de Connecticut, David X. Sullivan, informó sobre el arresto de Manolin Vargas D´Olon, alias «Robelin», de 30 años; Giovanni Benoit, de 41; Álvaro Pérez, de 40; Anderson Amador Nova, de 35.
También Ángel Vásquez, alias «Bebo», de 36; y Andy Martínez, de 46. Varios de ellos son ciudadanos dominicanos y residían en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey.
DISTRIBUIAN DROGAS Y ARMAS EN 3 TRES ESTADOS
La misma, dijo, distribuía drogas y armas de fuego en los tres estados, siguiendo instrucciones del presunto líder desde territorio dominicano.
«De acuerdo con documentos judiciales, el ciudadano dominicano radicado en la República Dominicana coordinaba las operaciones de narcóticos y armas mediante una red de redistribuidores en Estados Unidos», indicaron las autoridades.
