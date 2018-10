EE.UU. aprueba despliegue de tropas en la frontera con México

WASHINGTON.- El secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, autorizó el despliegue de tropas en la frontera de EE. UU. con México, dijeron el viernes funcionarios, reforzando la batalla del presidente Donald Trump contra una caravana de migrantes centroamericanos que intenta llegar al país.

El Pentágono no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la autorización de Mattis no incluía un número específico de tropas, algo que se determinaría en un momento posterior.

El informe llega tras la amenaza de Trump de ‘apretar la mano’ en relación con el tema migratorio, justo cuando circulan versiones de que estaría considerando medidas ejecutivas que impidan la entrada al país de la caravana de miles de migrantes centroamericanos y negarles el asilo.

Medios como The New York Times y The Washington Post, -que citaron fuentes familiarizadas con el supuesto plan de Trump-, dijeron el viernes que la eventual propuesta equivaldría al uso generalizado del poder presidencial para fortalecer la frontera e imponer agresivas restricciones migratorias.

“Estados Unidos ha estado gastando miles de millones de dólares al año en inmigración ilegal. Esto no continuará. Los demócratas deben darnos los votos para aprobar leyes firmes (pero justas). Si no, nos veremos obligados a jugar una mano mucho más dura”, advirtió Trump el viernes en Twitter.

De concretarse, sería la más dura señal hasta ahora en su discurso antiinmigrante, en momentos en que hace campaña junto a su partido republicano para mantener el control del Congreso de cara a las inminentes elecciones de medio término el próximo 6 de noviembre.

También se trataría de la medida más drástica en medio de otras concretadas y anuncios aparecidos en días recientes.

El jueves, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional pidió al Pentágono que envíe fuerzas a la frontera sur con México. Funcionarios dijeron a Reuters bajo condición de anonimato que se trataría del despliegue de entre 800 y 1.000 soldados.

Se espera que el secretario de Defensa, Jim Mattis, firme una orden y despliegue a los efectivos a la frontera, para que apoyen a las fuerzas de la Guardia Nacional que ya están ahí.

