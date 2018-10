Edwin Espinal truena desde su arribo a las Águilas Cibaeñas

SANTIAGO, República Dominicana. -Edwin Espinal entró al campo de prácticas de las Águilas Cibaeñas y de inmediato su bate comenzó a llamar la atención, cada vez que su sonido indicaba que la pelota iría profunda hacia los jardines.

Edwin se integró junto a Yefri Pérez, cuyas piernas veloces son una promesa de agresividad, características principales de los campeones de la pelota criolla

Espinal en sus primeras declaraciones indicó que ha superado lesiones que sufrió este año en la Liga Internacional, clasificación AAA, donde jugó con Toledo sucursal de los Tigres de Detroit.

Esas lesiones incluyeron un pelotazo en la cara. “Acabo de tener una temporada en la que sufrí contratiempo por primera vez en mi carrera, porque no soy pelotero que se lesiona mucho, y eso hizo que fuera un poco difícil para mí”.

Mas adelante precisa que se siente 100 por ciento en salud “y espero estar listo para iniciar desde el primer día el 13 de octubre”

Si es su decisión, Espinal piensa jugar la temporada completa con las Aguilas, equipo al que elogio por haberle dado la oportunidad de convertirse en jugador regular en la liga.

Edwin concluyó su temporada en AAA con Toledo con average de .242 (335-81), 38 carreras anotadas, 24 remolcadas, ocho dobles, seis cuadrangulares, recibió 40 transferencias y se ponchó 65 veces. Su OBP cerró en .330, el slugging en .319, y la suma de ambos produjo un OPS de .649.

El año pasado Edwin, a quien apodan Pocotó, fue el jugador más valioso de las Aguilas, y pieza clave en la obtención del título 21, en su primera gran temporada en la LIDOM. Tuvo una sólida ofensiva tanto en la ronda regular como en los play off y una defensa sobresaliente que le reportó el Guante de Oro.

Jugó 44 partidos terminando con average de .287 (143-41) dio tres dobles, un triple y dos cuadrangulares, anotó 13 carreras y remolcó 24.

Preguntado sobre el proyecto Águilas 2018-19 dijo que “Tenemos buen material joven y en los próximos días vienen los nombres grandes, los jóvenes son caras nuevas, pero con muchos talentos. El beisbol se está poniendo joven, razón que me hace pensar que ahí está el futuro de la organización y vamos por buen camino “.

SU FUTURO

Edwin Espinal no fue subido por las lesiones, siendo la más severa el pelotazo en la cara.

“Fue una situación difícil, que no me permitió volver a ser el mismo, no es fácil, cuando me dieron tenía 6 cuadrangulares, y no di otro más”.

El fornido inicialista nativo de Mao declaró que no fue este año su oportunidad, y espera que el próximo pueda lograrlo.

Se alegró de que su compadre y compañero de equipo Ronny Rodríguez, alcanzara la meta de todo jugador, llegar a las grandes ligas.

Su abogado trabaja los asuntos contractuales, en este momento pertenece a Detroit, luego de la Serie mundial debería ser firmado de nuevo o declarase agente libre, como se estila en el béisbol de Estados Unidos.

“Por el momento me concentraré en la pelota criolla, agradecido de las Aguilas y por la confianza depositada en mi por Lino Rivera, nuestro manager”.

Al final Edwin Espinal destacó el logro del año pasado de su equipo Águilas Cibaeñas “Ser campeón ha sido inolvidable, no fue fácil para ninguno de nosotros, pero fue maravilloso y lo bueno es que se logró con unidad de equipo y la dirección de un buen manager, Lino Rivera.

of-am