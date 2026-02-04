Eduardo Estrella destaca valores de DxC en su 16 aniversario
SANTO DOMINGO.- El fundador del partido Dominicanos por el Cambio(DxC) Eduardo Estrella, aseguró que esta organización no ha perdido sus principios a lo largo del tiempo.
«Algo que nos distingue como partido y que nos hace sentir profundamente satisfechos es que esta organización ha mantenido sus principios y valores», expresó.
Habló durante una misa de acción de gracias en conmemoración del 16 aniversario de DxC, realizada en la parroquia El Buen Pastor y oficiada por el padre Manuel Antonio García.
VALORES ETICOS, DEMOCRATICOS Y SERVICIO AL PAIS
Estrella resaltó la trayectoria de la organización y su compromiso con los valores democráticos, la ética y el servicio al país que la han caracterizado desde su creación.
El expresidente del Senado hizo un llamado a los miembro de la organización a contribuir al fortalecimiento constante del grupo político y reafirmó su compromiso de trabajar día a día con dedicación en favor de los dominicanos que más lo necesitan.
