Eduardo Estrella destaca valores de DxC en su 16 aniversario

Eduardo Estrella.

SANTO DOMINGO.- El fundador del partido Dominicanos por el Cambio(DxC) Eduardo Estrella, aseguró que esta organización no ha perdido sus principios a lo largo del tiempo.

«Algo que nos distingue como partido y que nos hace sentir profundamente satisfechos es que esta organización ha mantenido sus principios y valores», expresó.

Habló durante una misa de acción de gracias en conmemoración del 16 aniversario de DxC, realizada en la parroquia El Buen Pastor y oficiada por el padre Manuel Antonio García.

VALORES ETICOS, DEMOCRATICOS Y SERVICIO AL PAIS

Estrella resaltó la trayectoria de la organización y su compromiso con los valores democráticos, la ética y el servicio al país que la han caracterizado desde su creación.

Destacó que el partido ha mantenido una conducta pública basada en la honestidad, un valor que ha guiado de manera constante las acciones del partido desde su fundación, el 17 de enero de 2010.

El expresidente del Senado hizo un llamado a los miembro de la organización a contribuir al fortalecimiento constante del grupo político y reafirmó su compromiso de trabajar día a día con dedicación en favor de los dominicanos que más lo necesitan.

