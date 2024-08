Ednita Nazario agradecida en concierto en el Teatro Nacional

Ednita Nazario

SANTO DOMINGO.-.- Feliz y emocionada, así lució Ednita Nazario durante su concierto “La Reina”, un título que la cantante pudo revalidar en una noche de emociones para ella y el público que siguió sus canciones por dos horas en un Teatro Nacional que se desbordó en aplausos y muestras de amor para la artista puertorriqueña.

“La Diva Ponceña” rememoró en el escenario una larga lista de éxitos que han hecho que sea una de las más queridas del público dominicano, que desde el inicio del concierto desbordó los más puro sentimientos de admiración, con la producción artística de Pedro García y Skypro.

Nazario estuvo acompañada de su trono que la atribuye como “La Reina” y de un equipo de cinco músicos, dos coristas y cinco bailarines, y detrás cinco inmensas pantallas en la parte visual que hizo el complemento perfecto para dar esa magia que toca con la música y su voz.

Canciones como “La Reina”, “Quiero que me hagas el amor”, “No te mentía”, “Todavía” y “Como antes”, fueron apenas la base para que los gritos del público se perdieran entre la potente voz de esta artista, fluyendo entre el pop-rock y la balada romántica.

“He estado contando los segundos para estar con ustedes en este hermoso lugar, el reverente Teatro Nacional. Esa pandemia me retrasó uno de los encuentros que más yo esperaba y era el reencontrarme con ustedes”, así lo decretó Ednita durante su primera intervención con los presentes en la Sala Carlos Piantini.

Los éxitos continuaron “Pienso en ti”, “El corazón decide”, “Sin querer”, “Atada a tu volcán”, “Cansada de estar cansada”, “Mírame”, “La más loca, la más bella”, “Te sigo esperando” y “Mi pequeño amor”, no dejaron que las emociones bajaran de nivel.

De los momentos más emocionantes de la noche fue la que compartió con el tema “No me mires así”, donde Ednita tuvo como invitado a Frank Ceara confundiendo sus voces en una sola, con la sincronía que hicieron de este uno inolvidable.

“Es un honor tener la oportunidad de cantar canciones de uno de los compositores más importantes que ha dado esta tierra”, le expresó “La Diva”; mientras Frank le respondía “Gracias a ti, porque sin tu saberlo te convertiste en la primera oportunidad que tuve de que una canción mía viajara tan lejos y en una voz tan preciosa y tan bonita como la tuya”, confundiéndose en un beso y un abrazo entre los aplausos del público.

La noche no terminaba y la puertorriqueña no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su amor a la República Dominicana por el cariño que el país le ha brindado desde sus inicios con The Kids From Ponce, donde rindió tributo con temas como “Por amor”, del maestro Rafael Solano, “Quisqueya”, así como “Burbujas de amor” y “Si tú te vas”, de Juan Luis Guerra.

“Empezar a vivir”, “Más mala que tú”, “A que no te vas”, “Después de ti”, “Vengada”, “Para el peor amante” y “Espíritu libre”, concluyeron la larga lista de sus éxitos que la Ednita brindó al público, no sin antes despedirse con “Más grande que grande”, para luego quebrarse frente al público que se mantuvo dos horas coreando, cantando y mostrando su cariño hacia ella, mientras concluía con palabras de agradecimiento con su voz entrecortada para el público y su madre en el cielo.

of-am