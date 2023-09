Edith Febles celebra 5 años de ‘La cosa como es’ en Teleradioamérica

SANTO DOMINGO.- La periodista Edith Febles celebra en este mes de septiembre cinco años en la producción y conducción del programa “La cosa como es”, que transmite diario a las 11:00 a.m, por los canales 12 y 45, Teleradioamérica.

“Esta televisora se complace en anunciar la celebración del V aniversario del programa más querido por la audiencia dominicana, “La cosa como es”, expresa un comunicado publicado por Teleradioamérica.

Afirma que desde su debut, septiembre del 2018, el programa de Febles se convirtió en un referente en la televisión local, “ofreciendo a sus televidentes una perspectiva fresca y auténtica de la actualidad, al abordar los temas mas relevantes a nivel nacional e internacional”.

Teleradioamérica, regenteado por la empresaria y profesional de los medios, Carolina García, dice que “La cosa como es” ha marcado la diferencia en la industria de la televisión dominicana al abordar asuntos de relevancia nacional e internacional con un enfoque directo y valiente.

“El quinto aniversario de “La cosa como es” será celebrado con una serie de programas especiales a lo largo de todo este mes”, dice la televisora.

Afirma que en estos episodios habrá invitados especiales, análisis de los momentos más memorables del programa y un vistazo de los proyectos futuros que Febles tiene preparados para su audiencia”

“Teleradioamérica invita a los dominicanos a unirse a la celebración del quinto aniversario de “La cosa como es” durante todo este mes, sintonizando el programa”.

Entre tanto, Febles dijo que cumplir cinco años en Teleradioamérica fue posible gracias al respaldo del público dominicano.

“Este día 10 cumplimos 5 años de La Cosa como Es. Digo cumplimos porque este camino ha sido posible porque no he ido sola. Me siento agradecida. Especialmente de la gente en nuestro país y tantos dominicanos en otras partes que me han dado aliento. El programa nació como una alternativa en tiempos difíciles”, dijo.

wj/am