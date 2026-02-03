Dueños Jet Set pedirán peritaje; rechazan demolición discoteca

Antonio Espaillat y su hermana Maribel, propietarios de la discoteca Jet Set.

SANTO DOMINGO.- Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López solicitarán al juez que les autorice realizar su propio peritaje a la estructura colapsada de la discoteca Jet Set para determinar la causa de la tragedia que causó 236 muertes y más de cien heridos, el 8 de abril del pasado año.

En una notificación que hicieron al Ministerio Público, dicen que mantienen su oposición a «cualquier intento de demolición, modificación o remoción de los elementos estructurales» del local de lo que fue el icónico centro de diversión.

El pasado viernes, el juez Raymundo Mejía declaró inadmisible, por extemporáneo y fuera de plazo, la solicitud de autorización a sus peritos para evaluar los escombros, por entender que se hizo antes de que el Ministerio Público presentara formal acusación.

El expediente incluyó la realizada por técnicos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

PETICION INCLUYE ENTIDAD INVERSIONES EYL

Los Espaillat López detallan que hacen la «reiteración de la oposición» a la demolición de lo que queda del edificio del centro de entretenimiento a fin de que no se ejecute la recomendación «inmediata» de la Onesvie en su Informe Preliminar Técnico Pericial, de que se demuela los restos del edificio.

En la notificación le informan, además, al Ministerio Público que presentarán nuevamente al juez Mejía la solicitud de su propia evaluación en el plazo que contempla el artículo 304 del Código Procesal Penal.

La petición la hace también la entidad Inversiones EYL, S.R.L

EXPERTOS QUE PROPONEN

Explican que, pese que habían depositado tres instancias ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con copia a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la primera el 29 de abril del 2025, solicitando su peritaje, «nunca fueron respondidas».

Entre los expertos que proponen citan al ingeniero José M. Lockhart, quien es «un reconocido ingeniero, con más de 60 años de experiencia, y con una amplia formación y especialización, entre otras áreas, ingeniería estructural, evaluación de vulnerabilidad estructural y análisis forense de fallas estructurales».

an/am