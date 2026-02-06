DUBAI: Abinader promueve RD como centro inversión regional

DUBAI.- El presidente Luis Abinader promueve aquí a la República Dominicana como centro estratégico para el comercio y la inversión en el Caribe.

Con ese fin se reunió con el chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, en la sede de la empresa en Jebel Ali, uno de los complejos logísticos más avanzados del mundo.

DP World opera puertos en distintos países, sin embargo, ha escogido a la República Dominicana para desarrollar su hub logístico más grande en Centroamérica y el Caribe, una decisión sustentada en la confianza en el clima de inversión, la estabilidad económica y la ubicación geográfica estratégica del país.

Junto al puerto, también se impulsa la expansión de la zona franca asociada al complejo logístico, lo que amplía el alcance del proyecto más allá de la operación portuaria, fortalece la integración de servicios, atrae nuevas empresas y genera mayores oportunidades de empleo y encadenamientos productivos.

DP World, cuya casa matriz en Dubái moviliza alrededor de 30 millones de contenedores al año, constituye una de las plataformas logísticas más importantes del mundo, con operaciones integradas que abarcan puertos, zonas francas y soluciones avanzadas de cadena de suministro. Esta escala global evidencia el potencial de crecimiento que se impulsa en la República Dominicana.

El grupo es propietario del puerto de Caucedo, en Boca Chica, uno de los principales de la región, donde actualmente se ejecuta una inversión de 760 millones de dólares destinada a ampliar las capacidades operativas y fortalecer su desarrollo como plataforma logística integral.

Previo a la reunión, el presidente Abinader realizó un recorrido por las instalaciones de DP World para conocer de primera mano los procesos operativos, las innovaciones tecnológicas y los modelos de gestión que han posicionado al grupo como líder global en logística y comercio internacional.

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Economía y Hacienda, Magín Díaz; de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó; el viceministro de Coordinación y Seguimiento del Gobierno, Luis Madera Sued, el embajador de la República Dominicana en los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco, y su hermano José Rafael Abinader.