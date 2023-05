Duarte que falta nos haces

El autor es abogado y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

Si bien es cierto que en países fronterizos, el de mayor crecimiento actúa como un imán para la población del otro, no menos cierto es que existe un concepto de soberanía que el imantado debe respetar si desea traspasar esa frontera dentro de las reglas del país receptor.

En el caso nuestro, nuestros vecinos, debido a su analfabetismo e incultura y a su atávico y demostrado desprecio a las leyes, les resulta imposible acogerse a nuestras normas y pretende vivir aquí de la misma manera que vive en su lar nativo y eso no es posible.

Los dominicanos que emigran a otras naciones cumplen sus leyes y se amoldan a la idiosincrasia de esos pueblos, así vemos dominicanos por ejemplo, en Alemania, Holanda, Suecia, Suiza, Australia, EUA, España y otros donde se tornan una colonia productiva y cumplidora.

Hoy más que nunca necesitamos a Duarte, pues se quiere forzar al país a una unión que no tiene sentido, solo para que los vecinos nuestros no lleguen a los territorios continentales, sino que llenen el nuestro de mayor miseria y enfermedades, en lugar de ayudarles dentro de su territorio a su pleno desarrollo.

No es posible que nuestro país por andar detrás de donaciones y prestamos caros deba ceder a su soberanía para como país pobre que es repartir miseria.

Los dos países, nos quedaremos sin nada.

Grupos nacionales e incluso gubernamentales conversan con ellos alentados por organismos internacionales que regalan y prestan.

Las relaciones comerciales de RD con Haití, siempre serán informales pues a los vecinos no les gusta pagar impuestos y a nosotros menos, solo forzados…, además de que no existe ninguna confianza entre nuestras respectivas administraciones de justicia, para el caso de que uno u otro deban recurrir a los tribunales por un diferendo.

Nuestra soberanía e independencia no se venden a cambio del pago de la deuda externa y mucho menos para ceder nuestro territorio y nacionalidad a extranjeros que han depredado el suyo, que no se entienden entre ellos; que no tienen nuestra cultura ni religión; que veneran la violencia y la anarquía; que desprecian la democracia y el respeto a las normas nacionales e internacionales.

Esta en peligro nuestra seguridad como nación, pero no que nos invadan militarmente sino con las costumbres extrañas de religiones y mitos, que la incultura se pega como epidemia, que el desprecio a la foresta y a lo que es medio ambiente se ignore, que la contaminación y el exceso de sucio y basura nos contagie más de lo que ya estamos, en fin, que perdamos nuestra identidad como nación.

Con el jueguito ese de dar nuestra nacionalidad, a cambio de deudas internacionales contraídas por políticos desaprensivos que no se han cansado de pedir y pedir más, vemos a los vecinos siendo guardias y policías, y a otros votando en las elecciones por los candidatos de su origen, para ejercer el poder.

No estamos en presencia de una duplicidad moral, de que queremos para nuestros inmigrantes en el exterior un tratamiento que aquí no damos a los que quieren vivir en nuestra tierra.

No, nuestra Constitución es clara sobre cómo se adquiere la nacionalidad dominicana. También la Constitución Haitiana es clara cuando señala que son haitianos, los hijos de haitianos donde quiera que nazcan. No son apátridas. Al nacer ya tienen su propia nacionalidad: La haitiana.

Necesitamos urgentemente un Duarte multiplicado en cada dominicano, que ponga las cosas en su correcto lugar, para que nos ayude a comprender el concepto de que ellos, los haitianos, se desarrollen allá en su territorio y nosotros en el nuestro y cuando les debamos prestar ayuda o solidaridad internacional, que se la merecen, se la demos con agrado, pero allá.

No aquí. Si necesitan una presa, contribuimos con técnicos y dinero para hacerla allá, no represar nuestros ríos para ellos, en perjuicio de nuestra gente; si necesitan un puerto, les ayudamos allá, pero no que el nuestro, sea el de ellos; si necesitan profesores les pagamos maestros franceses y si necesitan medicinas y asistencia médica, les enviamos las mismas allá.

No podemos permitir que los organismos internacionales violen nuestra soberanía por dinero; debemos ser orgullosos y pagar nuestra deuda pues hemos permitido a nuestros políticos endeudarnos innecesariamente. Duarte que falta nos haces.

¡Solo siendo dominicano, se siente lo que yo siento!

jpm-am

