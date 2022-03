Dramático llamado de un padre para que PN esclarezca crimen de hijo

SANTO DOMINGO.- El padre de un joven asesinado en el sector Cristo Rey, de esta capital, hace un dramático llamado a las autoridades para que capturen al culpable de este hecho.

Víctor Vargas de la Rosa envió una carta pública a ALMOMENTO.NET en la que se queja de la falta de acción de la Policía, en este caso. El texto de su misiva es el siguiente:

“CARTA PUBLICA: “A LA SOCIEDAD EN SENTIDO GENERAL.”

Me llamo Felix Vargas de la Rosa. Soy el padre de un joven asesinado el pasado 10 de febrero del presente año en Cristo Rey. Pido ayuda a las autoridades para apresar al autor del crimen.

Mi hijo, Víctor Manuel Vargas Pérez, fue sorprendido al salir de su lugar de trabajo por un hombre solo identificado como «JAIRO» en la calle San Juan de la Maguana esquina Pablo Sexto, del referido sector, del Distrito Nacional.

El victimario se encontraba en el club de billar donde trabajaba el occiso. Mientras jugaba una partida con el hermano menor de la víctima se originó una discusión entre ambos que llegó al contacto físico. Jairo le infirió una estocada el costado izquierdo lesionándole el corazón. Víctor murió de un paro cardíaco mientras era operado por un grupo de médicos en el hospital Francisco Moscoso Puello, luego de que el homicida.

Hago esta denuncia porque como padre de la victima me siento impotente al ver cómo pasan los días y las autoridades correspondientes no dan con el paradero del autor la muerte de mi hijo. Hasta el momento desconozco el estado de la investigación del crimen y las autoridades tampoco han ofrecido detalles de las operaciones de búsqueda y captura, por lo que pido que el crimen no quede impune.

Hemos decidido solicitarle al periódico digital ALMOMENTO.NET su colaboración, porque las autoridades no han hecho absolutamente nada. Dicen que están trabajando, pero sabemos que no, porque el asesino anda por Cristo Rey en horas de la noche».

Muy atentamente:

Félix Vargas de la Rosa

Padre de la Victima