Gobierno logra meta entregar seguro Senasa a dos millones de personas

SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, entregaron este lunes la acreditación de afiliación al Régimen Subsidiado de la ARS Estatal al ciudadano número 2 millones.

En un acto, en la sede del SeNaSa, Esmerlyn Francisca Corporán recibió de manos del Presidente su acreditación que le garantiza junto a su familia el acceso oportuno y de calidad a la salud con el 100% de la cobertura de todos los servicios descritos en el Catálogo de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud (PDSS 3.0), a través de la red pública.

Abinader aseguró que bajo su mandato no habrá un solo dominicano que no sea atendido por los servicios de salud en el país. “Por eso, políticas como ésta, son las que trasforman de verdad un país y la vida de su gente. Una política que dice que el Estado es de todos y a todos protege. Una política que dice al mundo que en la República Dominicana ya no habrá ciudadanos de primera y de segunda”, expresó.

Explicó que a pesar de entregar la afiliación al dominicano número dos millones, aún faltan más personas por ser incluidas, por lo que adelantó que para el próximo año se realizará un censo para conocer el diagnostico real de la República Dominicana en todos los aspectos, especialmente sobre salud.

De su lado, Hazim aseguró que en la actualidad 7,034, 154 de dominicanos están afiliados al seguro estatal, de los cuales 5,762, 000 se encuentran en el régimen subsidiado, mientras que 1,185, 346 en el contributivo.

sp-am