Dos muertos y 35 heridos en nuevo ataque ruso a Ucrania

KIEV.- Al menos dos personas han muerto y 35 han resultado heridas a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, un bombardeo que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras.

El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha indicado en un comunicado que los equipos de búsqueda y rescate han hallado por el momento dos cadáveres de entre los escombros. Así, ha expresado sus condolencias a sus familiares, al tiempo que ha recalcado que las labores de búsqueda continúan en la zona.

El ataque ha caído durante la pasada noche, ha contado Lisak, quien ha detallado que la situación más difícil tiene lugar en el distrito de Jadzhibei, en donde se cree que puede haber personas atrapadas entre los escombros de un edificio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Odesa ha informado de que son 35 las personas que han resultado heridas, de las cuales una docena ha tenido que ser hospitalizada. Entre estas hay dos menores de edad y una mujer embarazada.

De manera paralela, el Ejército ruso ha bombardeado también con drones la infraestructura energética de Mikolaiv, según ha informado el jefe de la administración militar de esta región, Vitali Kim, quien ha agregado que las defensas antiaéreas ucranianas han derribado diez ataques de drones en esta región situada también en el sur del país.

Asimismo, ha indicado que, como resultado de los ataques y de la caída de escombros de los drones abatidos, una vivienda situada en Olshanska ha sido destruida y dos han resultado dañadas. En este contexto, «una mujer de 59 años ha sido herida» y se encuentra en estado «grave», por lo que ha sido hospitalizada en la homónima capital regional.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado «un ataque brutal con drones» por parte de Rusia y ha afirmado que Moscú lanzó «más de 50» aparatos aéreos no tripulados contra la ciudad, «con la infraestructura energética e instalaciones civiles como principal objetivo». «Uno de los drones rusos alcanzó un lugar de rezo de cristianos evangélicos», ha especificado.

«Otras regiones han estado también bajo ataque durante la noche: Leópolis, Dnipropetrovsk, Odesa, Sumi y Járkov», ha apuntado. «Los rusos atacaron instalaciones energéticas y otra infraestructura crítica», ha manifestado, al tiempo que ha hecho hincapié en que, en total, las tropas rusas lanzaron 165 drones contra el país.

En este sentido, ha hecho hincapié en que «cada ataque ruso erosiona la diplomacia en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra», días después de los contactos mantenidos por Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para intentar lograr un acuerdo de paz.

«Esperamos que Estados Unidos, Europa y otros socios no se queden callados y recuerden que lograr una paz verdadera requiere presión precisamente sobre Moscú: sanciones, el bloqueo de las operaciones rusas y toda la infraestructura de la flota petrolera rusa», ha destacado a través de un mensaje en redes sociales.

«Sin presión sobre el agresor, las guerras no se detienen, al igual que no se detienen sin el apoyo a quienes defienden la vida», ha esgrimido. «Se necesita un apoyo estable para nuestro pueblo y nuestros soldados, y una aplicación más rápida de los acuerdos», ha argumentado, antes de dar las gracias a «todos» los países que dan apoyo a Kiev para hacer frente a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.