Donny Santana  mediante carta retira aspiraciones a precandidatura en el PLD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El exembajador Donni Santana, acusado de abuso sexual contra su hijastra menor de edad, declinó sus aspiraciones a diputado para culminar el proceso judicial.

El pasado sábado Santana inscribió su precandidatura a diputado por el Partido de la Liberación de Dominicana -PLD-

Santana envió una carta a la Comisión Nacional Electoral del PLD en la que da a conocer su posición luego de que se depositaran los documentos con miras a competir en las elecciones primarias en busca de una diputación.

“Hoy entendiendo el momento, he decidido posponer esta propuesta a los fines de culminar con el mamotreto de proceso que se me sigue, siempre he dicho que Dios es mi Justicia, que la verdad flota como el corcho, he reiterado mi inocencia y seguiré reiterándola” escribió Santana en su misiva que hizo llegar por la vía digital por intermedio de Armando García, miembro de la Comisión Nacional Electoral.

Se comprometió a formalizar su declinatoria mediante el depósito por escrito de su posición ante la comisión electoral.

En la misiva explica que optó por inscribirse a petición de “líderes comunitarios y dirigentes políticos de mi amada Provincia Independencia”, así como a la “alta popularidad que en todas las encuestas y sondeos que se han realizado me colocan en el primer lugar sobrepasando más del 57% de aprobación”.

Por esos elementos, entre otros es que afirma aceptó que una comisión de juristas y dirigentes políticos realizaran una inscripción a precandidato.

Se despide en su misiva reiterando su apego a la fe cristiana y que no guarda rencor, “en mi corazón no reposa el mal, hace tiempo conocí a Jesucristo como mi Señor y único Salvador”, explica.