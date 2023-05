¿Dónde fallamos?, una reflexión sobre qué nos pasó (OPINION)

EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

Cuando los principios y valores son pisoteados y diluidos, sucede lo que nos está afectando en nuestra sociedad.

Hemos entrado en una crisis moral y espiritual que muchos dominicanos aún no terminan de visualizar. Existe un dicho que afirma: “No existe peor ciego que aquel que no quiere ver”. Ignorar esta realidad es mostrarse indiferente ante un pueblo que ha sido ultrajado, engañado y robado; un pueblo que gime de hambre y sed de justicia.

Nos encontramos en un país que ha sido sometido a vivir con limitaciones extremas, mientras unos pocos disfrutan de las opulencias del derroche. Millones de dominicanos hacinados en guetos sin presente y, mucho menos, con futuro, donde todo está por hacer y nada por esperar.

Es indignante tener que aceptar esta realidad, especialmente en un país bendecido con tantos recursos que Dios nos ha dado. Sin embargo, estos recursos están siendo robados y saqueados bajo el permiso y supervisión de una clase política y económica carente de principios y valores.

Es frustrante que, en 48 mil km², con apenas un 17% dedicado a la producción agrícola, el productor trabaja a su suerte sin apoyo del Estado, mientras miles de dominicanos se van a la cama sin haber comido. Simplemente es inhumano.

Hoy en día, los países desarrollados no dependen tanto de sus recursos naturales sino de su capital humano. En nuestro país, carecemos de ambos. No se educa ni se capacita a nuestra población y, por otro lado, han secuestrado nuestros recursos naturales y económicos.

Es preocupante cómo se expande la pobreza en un modelo económico que glorifica las migajas y desprecia el trabajo y la producción. Según los datos del propio gobierno, en 10 programas sociales que, según ellos, contribuyen a “reducir la pobreza” con ayudas insignificantes y que son responsables de perpetuar la miseria, mientras que apenas unos pocos trabajan formalmente por contar con leyes laborales obsoletas y una ley de seguridad social injusta.

Pero no toda la culpa es de estos políticos. Nosotros, como ciudadanos, hemos sido víctimas de nuestra propia indiferencia, pues los hemos sostenido y tolerado a pesar de estar conscientes de sus naturalezas retorcidas. ¿Qué nos pasó el día que gobiernos sin valores y sin principios decidieron realizar programas de: “corromper para no matar” en vez de capacitar y educar en conocimientos, principios y valores? ¿Qué nos pasó que pasaron 14 años para exigirle al gobierno la implementación de la ley de educación? ¿Qué nos pasó que solo nos enfocamos en los recursos y no en la calidad de formar buenos ciudadanos? La falta de principios y valores también se ha ido desvaneciendo en las mismas iglesias que están llamadas a defenderlos.

Víctor Hugo decía: “Cambia tu opinión, pero no cambies tus principios; cambia tus hojas, pero mantén tus raíces”. La educación que nos urge no es solo de conocimiento, es de valores

Así, no seremos víctimas de la descarnada manipulación a la que diariamente nos someten: intentan destruir nuestra identidad como pueblo y sembrar desesperanza con frases que se repiten día tras día.

No existen países ricos ni países pobres; existen países gobernados con principios y valores, y otros que no. Tenemos una población en el exterior que se ha convertido en la principal fuente de recursos. Gracias a ellos, millones de dominicanos hoy no pasan hambre. Sin esta ayuda, nuestra situación sería mucho más terrible. La verdad es que nadie desearía que su gente tuviera que partir hacia tierras extrañas por necesidad, y mucho menos por seguridad. Pero esta es nuestra cruda realidad.

Por mi parte, también lo he pensado, pero he decidido quedarme para luchar por esta nación, que está siendo víctima de seres sin alma ni corazón. Si tú también tienes esa opción y decides tomarla, jamás será reprochable. Pero si eliges quedarte, hazlo para defenderla, para luchar, para que tus hijos tengan una sociedad más justa y mejor. ¡Estoy seguro de que lo vamos a lograr!

El Frente Cívico y Social (FCS) cree firmemente que tenemos el potencial para generar los cambios y las transformaciones necesarias que redirijan el curso de nuestra nación, evitándonos un posible camino hacia la destrucción. Para lograr esto, debemos despertar y elevar nuestra conciencia colectiva en términos sociales, morales y patrióticos. Es imprescindible dejar de lado nuestro ego, ese gran distractor que nos aleja de lo verdaderamente importante.

Es el momento de unirnos, en cuerpo, alma y espíritu. Debemos elegir conscientemente trabajar juntos. En el FCS, estamos convencidos de que nuestro pueblo será más sabio en las próximas elecciones, donde estaremos definiendo el futuro de nuestro país. Entendemos que ha llegado la hora para el pueblo dominicano de asumir su responsabilidad como ciudadanos y de definir el futuro de sus hijos, nietos y el suyo propio.

Hoy, más que nunca, esta nación requiere de hombres y mujeres dispuestos a jugársela por su país. Este es el momento de comprometernos, de hacer un llamado al patriotismo y a la responsabilidad cívica. Estamos convencidos de que, juntos, podemos cambiar el rumbo de nuestra nación y garantizar un futuro próspero para las generaciones venideras.

¡Levantémonos! ¡Unámonos como dominicanos! ¡Trabajemos juntos por nuestro futuro!

¡Despierta, República Dominicana!No