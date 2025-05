Donald Trump: el regreso del coloso americano

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

El 20 de enero de 2025 marcó el retorno triunfal de Donald J. Trump como el 47.º presidente de los Estados Unidos. Vencedor indiscutible en las elecciones del 5 de noviembre de 2024, el magnate neoyorquino retoma las riendas del país en un escenario internacional tenso y con una nación profundamente dividida. Su regreso al poder reabre el debate global sobre el rumbo de la democracia, el orden internacional y el papel hegemónico de Estados Unidos.

El ascenso de Trump plantea una serie de interrogantes en áreas clave de la agenda internacional: ¿Cómo redefinirá la política migratoria frente a la frontera sur? ¿Qué papel jugará en la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué postura tomará frente al conflicto entre Israel y Hamás? ¿Cuál será el destino de las relaciones comerciales con China, México y Canadá? Su escepticismo hacia la OTAN, su proteccionismo económico y su visión nacionalista podrían reconfigurar el tablero geopolítico de manera profunda.

En el plano interno, Trump hereda un país polarizado, pero con una ventaja estratégica: ha recuperado no solo la Casa Blanca, sino también el control del Congreso, dominando tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Este dominio legislativo le otorga una capacidad de maniobra que su predecesor, Joe Biden, nunca tuvo. Las grandes reformas prometidas durante la campaña —bajo su lema revitalizado de “Hacer América cada vez más grande”— tienen ahora un camino despejado.

Para muchos, Trump es una figura divisiva, reducida con frecuencia a una caricatura mediática. Sin embargo, su figura trasciende la política. Es uno de los empresarios más reconocidos del país, con un emporio que abarca desde la construcción hasta el entretenimiento. Fue estrella de reality show, autor de éxitos editoriales y un ícono cultural antes de convertirse, por segunda vez, en el comandante en jefe de la mayor potencia del planeta.

Fiel a su estilo, Trump no esperó para convertir promesas en acción. Desde sus primeros días en el cargo, inició el endurecimiento del control migratorio en la frontera con México, reactivó las negociaciones para una posible salida diplomática al conflicto entre Rusia y Ucrania, y comenzó a revisar los acuerdos comerciales que, según su visión, colocaban a Estados Unidos en desventaja frente a China y la Unión Europea. Asimismo, sorprendió al mundo con visitas diplomáticas a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en un intento por redibujar los lazos con el mundo árabe.

En América Latina, reactivó el tratado de navegación sobre el Canal de Panamá, instando a ese país a ejercer un mayor control sobre esta vía estratégica. Relanzó las relaciones bilaterales con Argentina, envió mensajes claros a México y Canadá para reequilibrar el comercio trilateral, y aumentó los aranceles aduaneros para proteger la producción nacional.

Particularmente significativa fue la imposición de un arancel del 10 % a las importaciones y exportaciones de América Latina, una medida que busca incentivar la producción interna. Además, aplicó nuevos impuestos a la industria automotriz de Canadá, México y Europa, con el objetivo de atraer fábricas de regreso al territorio estadounidense. El mensaje fue claro: quien quiera evitar el 25 % de aranceles, debe invertir y producir dentro de Estados Unidos.

El ascenso republicano podría marcar, según sus partidarios, el inicio de una nueva era de estabilidad, crecimiento económico y reafirmación de valores democráticos —aunque estos sean entendidos desde una óptica nacionalista y conservadora. En la figura de Trump, sus seguidores ven un rugido del pasado que reclama el futuro, una fuerza que regresa con ímpetu para dejar una marca indeleble en la historia.

El regreso de Donald Trump no es solo el retorno de un expresidente; es la reaparición de una visión de mundo que desafía el consenso liberal global, que incomoda a las élites tradicionales y que sacude las estructuras institucionales establecidas. Para unos, representa el renacimiento del liderazgo fuerte y la restauración del orgullo nacional; para otros, un retroceso en materia de derechos, inclusión y cooperación internacional. Sea cual sea la lectura, lo cierto es que Trump no deja indiferente a nadie. Su retorno al poder no es el eco de una era pasada, sino la reafirmación de que el populismo de derecha, lejos de ser una anomalía, es ya parte constitutiva del siglo XXI.

