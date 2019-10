Dominicanos preocupados buscan ayuda en centro comunitario

Alba Lucero Villa

NUEVA YORK- La Coalicción por los Derechos de los Inmigrantes de Manhattan Northen denunció que cientos de migrantes están acudiendo a sus oficinas en busca de ayuda por temor a ser deportados de los Estados Unidos.

Alba Lucero Villa, portavoz de la entidad comunitaria, afirmó que desde que se hizo pública la noticia de nueva regla de carga pública que entrarían en vigencia en los próximos días por las autoridades “ nuestra oficina ha sido inundada con llamadas y cliente preocupados que buscan presentar solicitud antes del 15 de octubre”.

“Ladrón, ilegal, delincuente, carga pública son las etiquetas que usan para describir nuestra comunidad, para avivar la desconfianza y el miedo hacia nosotros y creando estos términos se adjuntan a la política de inmigración, sólo puede tener un objetivo, aterrorizarnos” expresó.

Resaltó que la decisión de las autoridades vas más allá del Medicaid o asistencia en efectivo, “ lo que significa, señaló, que los oficiales de inmigración ahora tienen en lista ampliada de criterios con los cuales niegan la admisión de migrantes a los Estados Unidos y en algunos casos, hacerlas no elegibles para una fianza”.

Manifestó que la nueva regla a implemental significaría también que un oficial de inmigración puede usar criterio como la falta del dominio del inglés de una persona, condiciones médicas y no tener un seguro privado.

Villa, precisó que a muchos inmigrantes los colocan como una carga pública para el Estado, cuando las estadística dijo, muestran que “ somos miembros contribuyentes de la sociedad”.

Expuso que esa organización pone de su parte para construir una sociedad que no cierre la puerta a las familias, los ancianos y los enfermos “ las oganizaciones como la nuestra son a menudo el único lugar al que la comunidad puede recurrir en momento de necesidad”.

Exhortó a la comunidad a no “ tener pánico si alguién en la familia recibe beneficios públicos, pero usted no, si recibió Medicaid antes de cumplir 21 o cuando estaba embarazada, esto no se usará en su contra. Si recibió beneficios por motivo de un desastre natural o tuvo una emergencia médica, esto tampoco se usará en su contra. Si ya tiene residencia, es un recipiente de DACA o asilo no hay necesidad de preocuparse”, enfatizó.