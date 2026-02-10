Dominicanos celebran el Día del Mangú, orgullo gastronómico

Santo Domingo, 10 feb.- Los dominicanos celebran hoy el Día del Mangú, una de las delicias de la culinaria local más arraigada en la población, elaborado con plátanos verdes hervidos y majados, por lo general acompañado de queso frito, salami y huevo.

En los últimos años se ha popularizado que el Día Nacional del Mangú se conmemore el segundo domingo de febrero, como una forma de resaltar la identidad gastronómica dominicana.

El mangú es considerado el desayuno por excelencia de los quisqueyanos y un símbolo cultural que representa tradición, familia y sabor criollo.

El platillo fue traído a esta tierra caribeña por negros esclavos procedentes de África occidental, quienes mantuvieron su cultura, adaptada a sus nuevas circunstancias.

Aunque en sus comunidades de origen lo elaboraban con tubérculos, en especial yuca y ñame, acá utilizaron el plátano.

El «fufú» africano, que luego cambió de nombre en la República Dominicana, solía ser servido con sobras de pescado recogidas en las mesas de los esclavistas.

Con la liberación de los esclavos, aquellos restos de comida fueron sustituidos por ingredientes cárnicos como fiambres o carne seca, queso y huevos.

La cultura popular indica que la palabra «mangú» procede de la época en que los estadounidenses invadieron el país (1916-1924) por primera vez.

Según un cuento popular, los soldados norteños al probar ese plato exclamaban «Man, this is good», o sea, «Hombre, esto es bueno», que al oído de los nacionales sonaba como mangú. La anécdota se cuenta hasta hoy.

No obstante, el Diccionario del español dominicano incluye este sustantivo y lo define como «puré hecho con plátano verde hervido, aceite y mantequilla».

Por su valor histórico y referencial, desde 2021 se celebra el Día Nacional del Mangú, una fecha que invita a reconocer la riqueza culinaria del país y el valor de sus costumbres.

of-am