Dominicano nombrado jefe de patrullas de N. York inició su cargo con desafíos

Fausto Pichardo

NUEVA YORK.- El dominicano Fausto Pichardo, quien fue designado como el jefe de patrullas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) el pasado diciembre, desde sus inicios tuvo que enfrentar casos complejos que comprobaron su profesionalismo para representar el cargo.

Según el portal de noticias de Pix 11, Pichardo manejó el caso del asesinato de la joven Tessa Majors en su primera semana de trabajo, lo que pudo haber representado un gran reto por la gravedad del crimen.

Tessa Majors fue una joven asesinada el 11 de diciembre de 2019, en la ciudad de Nueva York. Fue atacada por tres asaltantes mientras caminaba por el Morningside Park de Manhattan, de acuerdo a nota de portal de noticias CNN.

Fausto emigró a los Estados Unidos a los 9 años de edad y creció en Lower East Side, durante una etapa en la que este vecindario era considerado uno de los más peligrosos de la ciudad por el vandalismo y las drogas, según cuenta al diario Pix 11.

Estos tipos de casos inspiraron al dominicano a convertirse en oficial de policía de esta ciudad y dijo que se siente orgulloso de representar su descendencia luego de haber sido nombrado jefe de patrullas.

“Estoy orgulloso de representar a dominicanos, latinos, inmigrantes y mi familia. Es lo que realmente me enorgullece, tener esta tremenda oportunidad”, expresó Pichardo.

En diciembre cuando fue nombrado al cargo Pichardo expresó a medios de EEUU: “Profesionalmente todavia no me lo puedo creer, tengo un mes en esta posición, nunca me pude imaginar que lo podia lograr”.

Fausto Pichardo se convirtió en el dominicano con mayor rango dentro de NYPD, lo que le parece aún increíble.