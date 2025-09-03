Dominicano Juan Soto despeja dudas con Mets de Nueva York

Nueva York, EEUU, 3 sep.- Si alguien pensó que la primera temporada del dominicano Juan Soto con los Mets de Nueva York sería una decepción, ya hoy puede despedirse de ese criterio.

Ciertamente, tras la firma de ese mega contrato el comienzo del quisqueyano no fue el más prometedor, pero actualmente está en una racha increíble, con cinco jonrones en sus últimos cinco juegos.

Su OPS de .923 es el séptimo mejor entre todos los bateadores de las Grandes Ligas, y lleva 37 bambinazos, a cuatro de su mejor marca personal.

Además, Soto incorporó el robo de bases a su juego esta temporada, con 27 estafas que ya duplican su récord anterior, más a base de astucia que de velocidad.

El jugador de 26 años pudiera convertirse en el primer pelotero de la franquicia en cerrar la campaña con al menos 40 jonrones y 30 robos, y se trata de 64 años de historia, nada despreciable.

Con los Mets también enfilados hacia la postemporada, el bate del caribeño luce ya el arma temible que fue en todas sus temporadas previas.

