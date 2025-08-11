Dominicano hace historia en la legislatura de Nueva Jersey

Pedro Mejía

NUEVA JERSEY.- Pedro Mejía hace historia y se convierte en el primer dominicano que ocupa un asiento en la Asamblea Estatal de Nueva Jersey.

Mejía prometió trabajar muy fuerte para ayudar a los inmigrantes, fortalecer la educación, mejorar los sistemas de transporte públicos y dar soluciones a los problemas de salud.

Oriundo de Moca, Mejía emigró a los 15 años a Puerto Rico, donde vivió varios años y trabajó como carnicero, cocinero y construcción.

Tras casarse y concebir sus tres hijos, se mudó a Estados Unidos y se estableció en Nueva Jersey.