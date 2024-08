Dominicano Eddy Toledo elegido ‘Scout Internacional del Año’

Eddy Toledo

SANTO DOMINGO.- El dominicano Eddy Toledo fue elegido como «Scout Internacional del Año» y será reconocido en la gala anual número 40 del «Programa Scouts del Año» durante las reuniones invernales de las Grandes Ligas, en diciembre en Dallas, Texas.

«Es una noticia que no estaba esperando, pero que me llena de gran satisfacción. En esta carrera no se trabaja por reconocimientos, pero siempre es bueno saber que se deja una huella positiva en tu paso por la vida», dijo Toledo a ESPN Digital desde un estadio de béisbol en Santo Domingo, República Dominicana.

Toledo, de 71 años, debutó en la industria a los 17 años, en 1970, como ayudante del cazatalentos regular de los Expos de Montreal, Ramón Naranjo. Tuvo su primera plaza de scout con los Los Angeles Angels en 1975 y posteriormente laboró con los New York Mets, Tampa Bay Rays, Seattle Mariners y Philadelphia Phillies. El veterano evaluador funge como supervisor de reclutamiento de los Phillies desde el 2022. Toledo ha firmado más de 40 jugadores que alcanzaron las Grandes Ligas y la lista incluye a Nelson Cruz, José Reyes, Carlos Gómez, Octavio Dotel, Alex Colomé, Julio Rodriguez y Noelvi Marte, entre otros. Toledo es el quinto dominicano que recibe un honor que reconoce la trayectoria de las carreras completas de los evaluadores de talento. Epy Guerrero (2008), Pablo Cruz (2016), Johnny DiPuglia (2019) y Pablo Peguero (2020) fueron los dos anteriores. Los otros scouts latinoamericanos que fueron reconocidos con el galardón son los cubanos Rafael Ávila (2006), Fred Ferreira (2012), Mike Brito (2015), Louie Eljaua (2021) y Rolando Fernández (2023), el italiano Sal Agostinelli (2018) y el panameño Marco Paddy (2022). Durante su carrera de más de medio siglo, Toledo simultáneamente ha sido gerente general de tres (Tigres del Licey, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao) de los seis equipos de la liga invernal de República Dominicana. of-am