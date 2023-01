Dominicano denuncia golpiza de paramédicos en Alto Manhattan

Fernando Betances

NUEVA YORK.- Un dominicano denunció haber recibido una golpiza de paramédicos que estaban supuestos a ayudarlo en el Alto Manhattan.

Fernando Betances, de 4o años, dijo que quienes debieron ayudarlo se convirtieron en sus agresores el pasado 29 de diciembre, cuando se desmayó y su familia llamó a Emergencias.

Yovanna Caba, madre de Betances, dijo que «cuando él (Fernando) despertó y vio tanta gente a su alrededor, no sabía lo que estaba pasando. El lo que no quería era que lo llevaran al hospital. Por eso ellos lo agredieron, a pesar de que él les decía que no podía respirar», declaró.

La agresión fue grabada por testigos.

Betance y su familia exigen justicia, por lo que demandaron al hospital Presbiteriano y al personal.

Los paramédicos, que pertenecen al hospital Presbiteriano, fueron suspendidos.