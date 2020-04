Dominicana y el reto de elegir sus autoridades en medio de Covid-19

Por Edilberto F. Méndez *

Santo Domingo (Prensa Latina) República Dominicana tiene un gran reto por delante en estos momentos en que se enfrenta a la Covid-19: llevar a cabo elecciones para elegir a las principales autoridades del país.

Nadie podía imaginar hace apenas unos meses que el camino electoral dominicano iba a transitar por tantos inconvenientes, unos técnicos y humanos, y otros ajenos a la voluntad de todos.

El país sufrió la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero por fallas en el sistema automatizado, lo cual trajo aparejado denuncias, manifestaciones y protestas por lo ocurrido y conllevó a unas elecciones extraordinarias el 15 de marzo.

La sociedad se quedó esperando conocer el por qué de esos comicios suspendidos, respuesta que llegó a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), institución a la cual el gobierno le dio la tarea de llevar a cabo la investigación.

Resultado: achacaron la suspensión de los comicios a una mala gestión del área informática de la Junta Central Electoral (JCE).

Según la OEA, el mal diseño del software, sumado a no contar con herramientas para detectar la falla y poder mitigarla, produjo el descalabro del sistema automatizado utilizado por la JCE.

Posteriormente se efectuaron las elecciones extraordinarias municipales, a pesar de que ya en esos momentos el nuevo coronavirus hacía estragos y algunos pensaron que no se llegarían a llevar a cabo, sin embargo, fueron elegidas las autoridades a ese nivel y recientemente asumieron sus cargos.

A partir de ahí y mientras creció la pandemia, todas las miradas se concentraron en avizorar el futuro de los comicios presidenciales y parlamentarios.

Sin embargo, la fecha prevista en el cronograma para las elecciones, el 17 de mayo, es imposible de cumplir teniendo en cuenta el avance de la enfermedad y los pronósticos de investigadores y científicos.

Así las cosas, el pasado 13 de abril el Pleno de la Junta Central Electoral decidió posponer las elecciones ordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones.

El ente comicial señaló que la nueva fecha sería el 5 de julio, decisión debida a la emergencia sanitaria enfrentada por el país con la Covid-19.

Además, en el ordinal primero de la resolución que amparó lo acordado, se modificó la Proclama Electoral de fecha 17 de marzo de 2020, y en consecuencia, se convocó de forma extraordinaria a las Asambleas Electorales.

Y también indicó que en la eventualidad de que ninguno de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República alcanzaran la mitad más uno de los votos válidos emitidos y fuera necesaria una segunda vuelta, se efectuará el 26 de julio.

EL DESAFÍO ELECTORAL

De ahí que en estos momentos el país, como expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tiene por delante tres desafíos simultáneos: el primero el epidemiológico, el segundo el económico y el tercero llevar a cabo las elecciones nacionales.

El último dependerá de cuanto suceda en el tiempo que falta para la fecha decidida pues la Covid-19 se ha manifestado de tal forma que predecir es de total riesgo.

De todas formas, y aunque la decisión de efectuar los comicios en la fecha mencionada fue un consenso con la mayoría de las organizaciones políticas del país, hoy por hoy algunos están escépticos sobre su celebración.

Porque existe un elemento adicional a tener en cuenta, el próximo 16 de agosto expira el mandato presidencial en el país y la sociedad exige que ese día sea el del cambio de batón.

Inclusive el gobierno lo ratificó y hasta el presidente de la República, Danilo Medina, en una alocución a la nación dijo que a partir de ese día, no sería el Jefe de Estado.

Lo cierto es que después de la decisión de la Junta, la logística tomó rumbo a julio y echó a andar con el proceso de impresión de las boletas y los ajustes en el cronograma.

Asimismo, ya se conoce que los comicios contarán con la observación y seguimiento de la OEA, la Unión Interamericana de Organismos Internacionales y la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, además de un grupo de expertos de la Unión Europea.

Por otra parte, los contendientes y votantes que en otros momentos estuvieran en batalla campal y los comicios fueran la comidilla, se manifiestan de forma diferente pues la situación sanitaria cambió el panorama y la sociedad piensa primero en salir de la pandemia.

De todos modos la desconexión a nivel de partidos políticos no es total, pues aunque andan envueltos en la lucha contra el nuevo coronavirus, unos dando ideas, otros aportando insumos y donaciones y un grupo criticando, todos quieren formar parte del gobierno a la hora de tomar decisiones.

Esto último no avanza mucho y de ello se quejan las organizaciones opositoras, no obstante, el gobierno se ha echado sobre sus hombros una tarea que nadie hubiera deseado enfrentar y a decir de algunos expertos, no lo ha hecho mal.

Consideramos que el momento no es adecuado para lanzarse a analizar candidaturas y predecir el futuro, vale la pena esperar algo más pues lo importante ahora es salvar vidas.