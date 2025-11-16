Dominicana vence Puerto Rico en Juego Ligas Caribeñas en NY

Jugadores dominicanos celebran

NUEVA YORK.- El receptor Webster Rivas empujó dos carreras en la sexta entrada y el jardinero Emmanuel Rodríguez bateó jonrón con un compañero en circulación en la octava, dirigiendo a República Dominicana a una victoria 6-2 sobre Puerto Rico, el sábado, en un juego de exhibición de Ligas Caribeñas en el Citi Field de los New York Mets.

Emmanuel Rodríguez terminó siendo electo como el Jugador Más Valioso del encuentro, tras irse de 3-2 con dos impulsadas, una anotada y el referido cuadrangular.

El “ShowDown: RD vs PR”, que fue dedicado al intermedista dominicano Robinson Canó, enfrentó a novenas compuesta por leyendas activas de las ligas invernales de las dos islas, en el primer enfrentamiento de todos los tiempos de la gran rivalidad caribeña en la gran manzana.

Robinson Canó recibió un tributo durante el Juego de Estrellas de República Dominicana contra Puerto Rico en Citi Field. ESPN Digital

Los jugadores de República Dominicana vistieron el número 24 en honor a Canó, un ocho veces Todos Estrellas en una carrera de 17 temporadas en las Grandes Ligas que incluyó estadías en los New York Yankees y los New York Mets.

Los peloteros puertorriqueños vistieron el número 21 en honor al mánager honorífico Carlos Delgado, quien está en la boleta de la era contemporánea del Salón de la Fama de Cooperstown por una carrera de 17 temporadas, las últimas cuatro con los Mets.

A pesar de que los Mets no vendieron tickets para los últimos niveles del parque, 20,057 desafiaron las bajas temperatura, normales en Nueva York para esta parte del año, para disfrutar el encuentro.

Ambas novenas se mantuvieron amenazando, infructuosamente, en la primera mitad del juego, hasta que los quisqueyanos rompieron el hielo en el sexto.

El inicialista Aderlin Rodríguez inició el episodio con un doble contra el derecho Yacksel Ríos, avanzó a tercera base con un rodado de Mel Rojas Jr. y anotó por el elevado corto de Sócrates Brito.

Ríos transfirió a Rodríguez y permitió doblete del antesalista Cristhian Adames, antes de que el receptor Rivas bateara el imparable que puso el juego 3-0.

Puerto Rico anotó dos veces en la séptima entrada, cuando el torpedero Jack López bateó un elevado que picó de hit al no ponerse de acuerdo el jardinero izquierdo y el antesalista con las bases llenas.

En la octava, Brito pegó sencillo y Rodríguez sacudió un cuadrangular de 416 pies por el jardín derecho, contra el relevista Osvaldo Berríos. Rodríguez bateó de 3-2 con un boleto, dos anotadas y dos impulsadas para ser el más destacado del partido.

Huascar Ynoa (1-0) fue el lanzador ganador y Ríos (0-1) el derrotado. Canó, quien bateó un doble y recibió una base por bolas, fue homenajeado en la séptima entrada, cuando se detuvo el juego y el antiguo intermedista dominicano de Grandes Ligas, Luis Castillo, entró al campo para escoltarlo a la cueva. Canó abandonó el juego derramando lágrimas mientras el público lo ovacionaba.

En las celebraciones previa al juego, el merenguero Héctor Acosta, mejor conocido como “El Torito”, interpretó el himno de República Dominicana, mientras que Gilberto Santa Rosa, “El Caballero de la Salsa”, tuvo a su cargo “La Borinqueña” puertorriqueña. La cantante Shantelle cantó el himno de Estados Unidos.

of-am