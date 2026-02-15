Dominicana recibió US$982.8 millones en enero en remesas

Santo Domingo, 15 feb (EFE).- La República Dominicana recibió 982.8 millones de dólares en enero por concepto de remesas, un aumento de un 5 % en comparación con el mismo mes de 2025, informó este domingo el Banco Central (BCRD).

El desempeño económico de los Estados Unidos, que concentra el mayor número de dominicanos en el exterior, fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 79.4 % de los flujos formales del mes de enero, destacó el BCRD en un comunicado.

El banco emisor también destacó la recepción de remesas desde otros países en el mes de enero, como España con un 7.3 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior.

Por su parte, Italia contribuyó con el 1.5 % del total de flujos recibidos, mientras que Haití y Suiza aportaron 1.4 % cada uno.

En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

En el comunicado, el BCRD apuntó que los recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país.

La República Dominicana recibió 11,866 millones de dólares en remesas en 2025, una cifra récord y un 10.3 % mayor respecto al 2024, de acuerdo con el Banco Central.EFE

