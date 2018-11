Dominicana María Dimitrova queda quinto en Mundial de Karate

Lau, una de las sensaciones del año en la modalidad de katas, ofreció una técnica más depurada que Dimitrova, pura energía, y recibió la aprobación de cuatro de los cinco árbitros, 4-1.

La karateca de origen búlgaro, aunque afincada en Santo Domingo desde que tenía 6 años, y que ocupa el puesto 18 en la clasificación mundial, se declaró “un poco triste, pero a la vez contenta por llegar a un quinto lugar que no estaba entre las expectativas”.

Dimitrova ya fue bronce mundial en 2005 y a sus 33 años se mantiene entre la elite de la modalidad de katas.

“A nivel mundial no he tenido mucho suerte y desde 2008 no llegaba a disputar una medalla”, dijo a EFE al concluir su participación. “Hubo muchos nervios, mucha presión, pero dentro de eso pude dominar bastante bien mi kata. Para nosotros esto ya es una victoria”, afirmó.

La dominicana apuntó que “una vez que una pisa el tatami, todo queda en manos de los árbitros y hoy han considerado que la kata de Honk Kong estuvo mejor”.

Aunque en los Juegos de Tokio 2020 el kárate debutará como deporte olímpico, Dimitrova aseguró que “tras unas vacaciones” su preparación se centrará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, “sumamente importantes” para su país.

“El enfoque principal será este”, subrayó.

Dimitrova fue oro panamericano en 2014, plata en 2013, 2015, 2016 y 2017 y bronce en 2012.

La dominicana vio interrumpida el pasado martes su progresión por el cuadro clasificatorio al cruzarse con la española Sandra Sánchez, número uno mundial y que disputará la final ante la japonesa Kiyou Shimizu, campeona en 2014 y 2016.

