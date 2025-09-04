Dominicana acogerá reunión regional de la OIT en octubre

SANTO DOMINGO. – La 20.ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tendrá lugar en República Dominicana en octubre, evaluará los avances en las políticas laborales a nivel internacional.

Así lo explicó el ministro dominicano de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, al ofrecer los detalles del evento a celebrarse en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló Bávaro, Punta Cana, del 1 al 3 de octubre próximos.

Olivares Ortega señaló en conferencia de prensa que la cita – la primera luego de la pandemia del COVID-19- también revisará la implementación de la agenda de trabajo y compartirá experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros.

Informó que a la inauguración asistirán el presidente de la República, Luis Abinader, y el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

Detalló que habrá jornadas temáticas de discusión y un acto de clausura con la adopción de una declaración final.

La reunión será transmitida en vivo a través de ILO Live.

MÚLTIPLES TEMAS CENTRARÁN LA ATENCIÓN

Los temas a debatir por los más de 500 invitados abarcan, entre otros, la creación de empleo, el fortalecimiento de derechos laborales, el desarrollo sostenible, la transición hacia sociedades resilientes y las políticas públicas de formación profesional.

Olivares agradeció a la OIT la oportunidad de que el país acoja este encuentro, que reunirá a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de toda América.

“Se trata de un espacio invaluable para intercambiar ideas y formular estrategias ante los desafíos laborales de nuestra región”, puntualizó el funcionario.

COBERTURA DE PERIODISTAS

Los periodistas interesados en cubrir la Reunión deberán gestionar su acreditación descargando el formulario correspondiente, y enviándolo, junto con la documentación requerida, al correo acreditacionprensaRRA@mt.gob.do.

agl/of-am