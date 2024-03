Domínguez Trujillo llama a RD estar alerta ante planes de ONU

Ramfis Domínguez Trujillo.

SANTO DOMINGO. – Ramfis Domínguez -Trujillo llamó hoy al país a estar más alerta que nunca ante los planes de la ONU de colocar un campamento de refugiados haitianos en la República Dominicana.

Trujillo sostuvo que se trata de una acción que cuenta con el apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader, de quien dijo, tanto para llegar al poder como para lograr sus metas de reelección, tiene compromisos con ese organismo internacional.

Manifestó que, de llevarse a cabo ese plan, República Dominicana pasaría a ser un territorio haitiano.

“Lo que intenta hacer la ONU es dar el pasaporte definitivo para que los haitianos ingresen al país como perros por su casa” expresó el presidente del Partido Esperanza Democrática (PED).

LLAMA A LA UNIDAD DE LOS DOMINICANOS

Trujillo expresó que los sectores de sentimientos nacionalistas se deben unir ante el caso haitiano.

Estimó que la Plaza de la Bandera, centro de acciones políticas, debe transformarse en el símbolo de la protesta de los dominicanos ante los planes de traición a la patria que realizan organismos internacionales con la complicidad del actual gobierno.

“…Esto implicaría que de ser inmigrantes ilegales que pueden ser deportados por ley, pasarían a ser refugiados con derechos en nuestro territorio. Esto es absolutamente inaceptable”, puntualizó.

Si el presidente no se “empantalona”, nos tocará a nosotros, el pueblo, levantarnos y decirle a la ONU que NO, que ellos no tienen derechos en nuestro país, y que no se metan con nosotros, finalizó.

Tiempo atrás, Ramfis realizó un viaje a la frontera con Haití donde mostró al país la verdad sobre el ingreso de los haitianos al territorio nacional ante la mirada indiferente de las autoridades de República Dominicana.

El audiovisual que revela este hecho está colgado en el canal de YouTube Ramfisdt.

mpv