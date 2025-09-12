Domínguez Trujillo denuncia alegada arbitrariedad del TSE

Ramfis Domínguez Trujillo.

SANTO DOMINGO. – El presidente del conservador Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, denunció que una reciente sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) representa un retroceso para la democracia dominicana.

Domínguez, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), indicó que el TSE alteró el lugar alcanzado por el PD en la boleta electoral, luego de los comicios del 20 de mayo de 2024.

El líder del PED, organización que fundó en 2015, hizo tales declaraciones en el programa El Matinal, transmitido por Canal 5 del Grupo Telemicro.

CUARTA FUERZA POLÍTICA DE DOMINICANA

Señaló que, según la más reciente encuesta Gallup, el PED aparece como la cuarta fuerza política de la República Dominicana, un hecho que, opinó, refleja el respaldo creciente de la ciudadanía.

Sin embargo, dijo, tras un año de concluido el proceso electoral, el TSE movió al partido del puesto número 7 al 19 en la boleta.

“El PED había logrado un espacio estratégico en la primera fila de la boleta, y esa casilla es de gran importancia. La sentencia nos afecta directamente¨señaló.

CRECIMIENTO ORGÁNICO

Aclaró que en esta etapa trabaja en los territorios, en la organización del PED y la construcción de estructuras sólidas¨. (…) Luego de esta fase nos enfocaremos en acciones comunicacionales más visibles, indicó.

Precisó que su propuesta no busca reivindicar el pasado dictatorial de su abuelo, y aseguró que su proyecto presidencial se basa en descentralizar el poder y democratizar el país.

El PED logró más del 1 % de los votos en las elecciones presidenciales y legislativas del pasado año. Aunque la Junta Central Electoral legalizó el partido, Trujillo no puso ser candidato, ya que posee nacionalidad dominicana y estadounidense.

agl/an